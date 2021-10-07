Що буде з ринком житла, якщо оголосять локдаун: про ціни на оренду та купівлю квартир

Що буде з ринком житла, якщо оголосять локдаун: про ціни на оренду та купівлю квартир

Сегмент оренди найчутливіший до будь-яких соціально-економічних та "пандемічних" змін: локдаун може призвести до зниження цін на 30-40%.

В Україні станом на 7 жовтня вже дванадцять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Такі події можуть вплинути на вартість оренди житла і ціну за м2.

Детальніше про це ТСН.ua повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

На його погляд, цінова ситуація в різних сегментах житла залежатиме насамперед від тривалості жорсткого карантину:

"В разі, якщо локдаун триватиме не більше 1-1,5 місяців, то вартість житла на вторинному та первинному ринках залишатиметься без змін. Тобто, потенційним покупцям житла не варто очікувати падіння ринку або ж суттєвого зниження вартості квартир", - сказав він.

Проте, на думку Юрія Піти, на первинному ринку може спостерігатися приховане зниження вартості м2 переважно в об’єктах на початкових стадіях будівництва та за умови 100% оплати вартості квартири:

"На первинному ринку, як це було торік, розмір знижок за 100% оплати вартості житла досягне в середньому 10%, але це стосуватиметься переважно об'єктів на старті будівництва. Всі чудово розуміють, що локдаун не назавжди. І попри зниження кількості потенційних покупців на цей період, яке може скласти до 50-70%, вже після локдауну у наступні 2-3 місяці відкладений попит буде повністю реалізовано", - підкреслив Юрій Піта.

В сегменті оренди, за його твердженням, локдаун може призвести до зниження цін на 30-40%:

"Сегмент оренди найчутливіший до будь-яких соціально-економічних та вже і "пандемічних" змін. Тому очевидно, що в умовах локдауну різко зменшиться попит, що позначиться на орендних цінах. Проте, як і на первинному, вторинному ринках, по завершенню локдауну ціни поволі почнуть вирівнюватися до вересневих показників", - резюмував Юрій Піта.

Нагадаємо, ціни на житло у великих містах продовжують зростати. Станом на жовтень 2021 року, середня вартість квадратного метра у столичній новобудові становить 33 тис грн.

Читайте також:

Яким буде курс валют до кінця грудня : прогноз;

: прогноз; Зміни в Україні від 1 жовтня : як почнеться опалювальний сезон, що буде з тарифами та новими лікарняними;

: як почнеться опалювальний сезон, що буде з тарифами та новими лікарняними; "Доступна іпотека під 7%": де найбільше отримують кредитів і кому видають.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання