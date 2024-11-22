Що буде з відключенням світла в Україні: яка ситуація на Південноукраїнській АЕС

На території Південноукраїнської АЕС працює ще й Ташликська гідроакумулююча станція.
Атомна енергетика - безальтернативне джерело енергії у майбутньому, кажуть учасники конференції, яка відбулася на Південноукраїнській атомній електростанції, що на Миколаївщині. Заходи безпеки на ній відповідають світовим нормам, а станція постачає електрику в одразу декілька регіонів України.
Про це йдеться у матерілаі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
Біля Південноукраїнської АЕС постійно перевіряють рівень радіації, проте від початку роботи атомної станції перевищення ніколи не було. А у лабораторії фахівці визначають чи не потрапляють шкідливі речовини у водойми неподалік ПАЕС.
На території Південноукраїнської АЕС працює ще й Ташликська гідроакумулююча станція. Завдякі ній фахівці можуть маневрувати виробленою електроенергією залежно від обсягів споживання.
"Коли в енергосистемі не вистачає електричної енергії, включається станція і покриває ці піки. Ну, тобто, додатково виробляє кіловат електричної енергії. Механічна енергія води перетворюється в електричну для допомоги спеціальної машини", - йдеться у сюжеті ТСН.
Такий комплекс обладнань робить атомну енергетику чистим і найбільш надійним джерелом електрики. Експерти кажуть - поки Україна бореться з російським агресором, уся планета бореться у прямому сенсі із перегріванням. Тож традиційні вуглецеві джерела енергії потрібно мінімізувати.
Гендиректор ПАЕС каже - фахівці станції щороку переглядають заходи безпеки з урахуванням найпередовіших технологій. І саме атомні електростанції допоможуть пережити чергову зиму в умовах війни.
"Само виробництво електроенергії на атомних станціях є дуже безпечним процесом", - каже В'ячеслав Стоянов.
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