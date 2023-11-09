Що буде із заочною формою навчання у вишах: у Міносвіти дали відповідь

Михайло Винницький зауважив, що заочна форма в більшості випадків – це не про якість освіти, а про отримання "корочки" у формі диплома.

Заочна форма навчання прийшла до нас як рудимент із минулого, вона вже дещо себе вичерпала. За останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма. І зараз вона активно розвивається. І це виявляється значно ефективнішим, ніж заочна форма.

Про це заявив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону 9 листопада, відповідаючи на запитання, що буде із заочною формою навчання у вишах.

"Така дивна трошечки ситуація сталася. Що дійсно в законопроєкті, який було подано спочатку до Верховної Ради, була пропозиція не здійснювати набір на заочну форму наступного року. Було рішення комітету з питань освіти, науки та інновацій, щоб цю норму зняти. Але треба розуміти, що у нас на черзі наступний законопроєкт, який має йти як урядовий, де ми пропонуємо насправді все ж відмовитися від заочної форми навчання і повністю замінити дистанційною формою, і так само гнучкою формою денної форми, так звана індивідуальна траєкторія", - сказав він.

Винницький зауважив, що заочна форма в більшості випадків – це не про якість освіти, а про отримання "корочки" у формі диплома.

"Треба розуміти, що заочна форма, яка до нас прийшла як рудимент певний з минулого, вона дещо вже себе вичерпала. За останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма. І зараз вона активно розвивається. І це виявляється значно ефективнішим, ніж заочна форма. Треба розуміти, що заочна форма, на превеликий жаль, у багатьох випадках, навіть у більшості випадків – це не про якість освіти, це про отримання "корочки" у формі диплома. А ми все-таки вважаємо, що в майбутньому післяпереможної України якість освіти має бути важливіша, ніж сам диплом", – резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який регулює вступ до ВНЗ наступного року. Згідно з ним, реформування зазнають вечірня і заочна форми навчання.

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