Що це було: парад ганьби Путіна 9 травня, який продемонстрував його слабкість

Що це було: парад ганьби Путіна 9 травня, який продемонстрував його слабкість

Путін офіційно не оголосив війну Україні. Як наслідок, не буде в Росії і загальної мобілізації.

Російський "фюрер" навіть не став заявляти про анексію Донеччини та Луганщини у їхніх адміністративних кордонах, як і частини Херсонської та Запорізької областей.

Промова Путіна на параді 9 травня була напрочуд короткою. Він жодного разу не назвав війну проти України "спеціальною воєнною операцією". Замість цього апелював до США та НАТО, які буцімто хотіли напасти на Росію, тому він завдав упереджувального удару по Україні.

Путін зламався. В цілому саме так можна охарактеризувати парад на Червоній площі в Москві, який мав стати вінцем російського побєдобєсія. Адже протягом кілька тижнів кремлівська пропаганда накачувала росіян тезою "можем повторить", апелюючи до перемоги у Другій світовій війні. А відомий пропагандист Кисєльов напередодні закликав "згуртуватися навколо Путіна", знову погрожуючи стерти США в "радіоактивний попіл".

ТСН.ua проаналізував абсурдність параду 9 травня в Москві, чому Путін не став ще більше підвищувати ставки, і чого чекати далі.

Ленін (Путін) на параді

У понеділок, 9 травня, на 75 день широкомасштабної російської війни проти України, весь світ очікував від Путіна чогось жахливого. Американська та британська розвідка попереджали: Росія готова офіційно оголосити війну Україні, щоб запустити маховик загальної мобілізації. Тобто, взяти Україну банально кількістю гарматного м’яса, а не якістю ведення бойових дій.

Якщо ж не оголошення війни, то, за словами західних експертів та аналітиків, Путін точно заявить про входження до складу Росії Донецької та Луганської областей, причому в їхніх адміністративних кордонах, і байдуже, що російська армія ще на них не вийшла; а також частини Херсонської та Запорізької областей.

Але ні першого, ні другого не сталося. Путін навіть не заявив про "взяття" Маріуполя, де героїчно тримається наш "Азов". Власне і сам парад на Червоній площі у Москві був без претензії на перемогу, що не притаманно російській пропаганді. Навіть проліт авіації над Червоною площею разом із літаком "судного дня" (який би надіслав сигнал Заходу про готовність Путіна застосувати ядерну зброю) відмінили, посилаючись на погану погоду. Хоча було сонячно. А Путін радше нагадував Леніна на інвалідному візку з вкритими ковдрою ногами.

Про що це може свідчити? Кремлівська пропаганда чимдуж намагалася переконати росіян, що сьогоднішня повномасштабна війна проти України – це продовження, як вони її називають, Великої Вітчизняної 80 років тому. Мовляв Росія, переможниця світового нацизму 1945 року, має зробити те саме і сьогодні в Україні. Парад побєдобєсія 9 травня за кремлівськими розрахунками мав би для них стати ще й парадом перемоги над Україною.

Проте не склалося. ЗСУ зірвали ці плани. За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, Путін на параді продемонстрував легкий блиск розпачу, додавши, що і Путін, і його найближче оточення мають розділити ту саму долю, що й нацисти 77 років тому. Ще й російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили "кров’ю" у Варшаві, коли той намагався покласти вінок на кладовищі радянських воїнів, а Прага позбавила радянського маршала Конєва статусу почесного громадянина міста.

Що далі

Саме це питання хвилює українців найбільше. Західна розвідка власноруч створила своєрідний культ 9 травня, очікуючи від Путіна чогось жахливого. Насправді в Кремлі можуть вигадати будь-який привід під будь-яку дату.

Так, на параді не прозвучало закликів до тотальної мобілізації, бо у Росії вже банально немає командного складу, який би міг скеровувати мобілізованих, як і готової техніки. Можливо саме тому і не літала над Червоною площею бойова авіація, бо вже нічому літати. Адже в попередні роки навіть хмари розстрілювали, щоб нічого не заважало головному святу Кремля.

Проте на параді прозвучало головне – готовність Путіна продовжувати повномасштабну війну проти України.

"Якби був хоч один шанс вирішити цю проблему іншими, мирними засобами, ми б, звісно, цей шанс використали. Але нам цього шансу не дали. Іншого вибору просто не було. Результат буде досягнутий", - заявив Путін вже після параду, нагороджуючи батька одного із кількох десятків тисяч загиблих російських солдатів.

За словами військових експертів, Росія може воювати ще рік. Проте США вже зробили Путіну сюрприз. Прямо на 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, що суттєво пришвидшить надання нам високоточної західної зброї.

Зокрема, як пише The Washington Post, США вже погодили поставку Україні високоточних ракет з лазерним наведенням, а також безпілотників Switchblade та Puma. Ну а Бен Воллес сприятиме партнерам (зокрема Польщі та іншим країнам Центрально-Східної Європи), щоб вони передали Україні свої винищувачі радянських зразків.

Всі ставлять на перемогу України на полі бою. Принаймні саме це оголошується публічно.

"У цій війні немає відходу. Хтось переможе, а хтось програє, і я сподіваюся, молюся і роблю все, що в моїх силах, щоб Україна перемогла", - каже сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який ще два місяці тому пропонував фізично знищити Путіна.

Інститут США з вивчення війни рапортує: український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся і найближчими днями чи тижнями дійде до кордону з Росією. Американський Пентагон додає: розвідка має "анекдотичні факти", як "російські офіцери різного рівня" відмовляються виконувати накази згори і йти вперед на Донбасі. Ну а британська переконує, що у Путіна серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому для бомбардувань він використовує застарілі ракети і бомби.

Путін на парадах скільки завгодно може перекручувати історію, згадуючи Святослава та Володимира Мономаха, які начебто свого часу також воювали на землі Донбасу, намагаючись виправдати кривавий геноцид українців. Про це написали абсолютно всі західні медіа. За словами Володимира Зеленського, скоро в Україні буде два Дні перемоги, а в когось не залишиться жодного.