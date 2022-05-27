Що чекає на економіку України: голод нам не загрожує, а от експорт може впасти на 80%

Що чекає на економіку України: голод нам не загрожує, а от експорт може впасти на 80%

Путін заявляє, що Росія готова розблокувати українські порти в обмін на зняття західних санкцій. США вже відповіли відмовою.

Найбільша проблема України наразі – це неможливість вивезти зерно. За попередніми оцінками, якщо ми не вивеземо зерно на експорт (а в загальносвітовому експорті зерна частка України складає 10%), воно просто зігниє і ми втратимо за різними оцінками близько $20 млрд.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав радник голови МВС, директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"З точки зору продовольчої безпеки, у нас все нормально. Проте, на жаль, зігниє велика кількість зерна. Чи будемо ми голодувати? Ні, не будемо. Запасів кукурудзи (а це головний корм для тварин, від неї залежить курятина, свинина тощо) у нас трохи менше ніж на два роки. По пшениці у нас запасів приблизно на 16-17 місяців. Найбільша проблема – це глобальні втрати бізнесу та бюджету. Зараз у нас не вивезено приблизно 20 млн т зерна. Тобто, ми втрачаємо за різними оцінками близько $20 млрд", - пояснює Вадим Денисенко.

Що чекає на українську економіку? Відповідь на це питання, за словами експерта, дуже складно дати з кількох причин.

По-перше, ми не розуміємо, чи вдасться розблокувати та як вдасться налагодити експорт. Станом на зараз за песимістичними прогнозами експорт може рухнути від 50% до 80%.

"Звичайно це катастрофа. Я вже не кажу про те, що це закриття цілих підприємств, кластерів і величезний рівень безробіття" – каже Денисенко.

По-друге, також немає відповіді на питання, а скільки нам даватимуть грошей іноземні партнери.

"Ми не повинні брехати самим собі. Ми перетворилися на глибоко дотаційну економіку. Є вже офіційні дані, що Україні треба приблизно $5 млрд щомісяця, щоб зводити кінці з кінцями. Навіть, якщо буде секвестр бюджету, скорочення великої кількості чиновників, це не дасть нам можливості вирішити проблему одномоментно. Ми будемо глибоко дотаційною країною, навіть якщо війна закінчиться завтра. Тому питання, скільки нам даватимуть на місяць. Від цього і залежатиме, скільки буде долар, і як працюватиме економіка" – підсумував експерт.

Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що через розв’язану Росією війну світові загрожує катастрофічне зростання цін на продовольство. Вже в липні 2022 року стане очевидно, що катастрофа наближається.

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