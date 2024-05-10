Що чекає на українців призовного віку у Німеччині – посол Єґер відповів

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер розповів про позицію уряду ФРН щодо українських чоловіків призовного віку, які опинилися у країні як біженці.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "1+1" телеведучій Марічці Падалко.

За його словами, вже на початку червня зберуться міністри внутрішніх справ, Федерації й федеральних земель, щоб обговорювати питання того, чи видаватимуть їм тимчасові документи на території Німеччини.

"Зрозуміло, що правова ситуація має найбільшу вагу. Є правові вимоги й вже зараз існує досить високий бар’єр, щоб видавати якісь документи, які замінюють паспорт (йдеться про обмеження надання Україною консульських послуг - ред.). Ми побачимо, які рішення будуть ухвалені в червні і на цій основі ми будемо поводитися з цією проблемою", - прокоментував Мартін Єґер.

Посол також відповів, чи можуть федеральні землі Німеччини ухвалити різні рішення – тобто десь чоловікам все таки видаватимуть тимчасові документи, а десь цього робити не будуть.

"Так не має бути. Саме про це буде ця конференція у червні, де буде єдине ставлення, яке буде дійсним для всієї Німеччини. Фактично чинне законодавство передбачає досить суворі умови для того, щоб ми в Німеччині видавали якісь документи, що замінюють паспортні документи. Ми так само дуже небагато видаємо таких документів для біженців із інших країн, які перебувають в Німеччині. І я думаю, що саме це гратиме важливу роль під час цієї дискусії", - зазначив він.

Посол Мартін Єґер також додав, що наразі не можна точно сказати, яким буде рішення цієї конференції міністрів внутрішніх справ у червні.

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Нагадаємо, в Естонії відповіли, чи висилатимуть військовозобов'язаних українців із протермінованими паспортами.

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