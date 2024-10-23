Що чекає на українську молодь, якщо Росія переможе у війні: демограф описав моторошні сценарії

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що якщо Росія окупує Україну, то почне репресії, у тому числі проти молодих людей. Або ж юнаків відправлять у російську армію.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Олександр Гладун зазначив, що про зниження мобілізаційного віку повинні думати військові, проте він вважає, що якщо переможе Росія, то українців чекають невтішні сценарії.

"Якщо вони активно виявлятимуть антиросійські погляди, то їх вб’ють або посадять в тюрму, у кращому випадку – депортують до Росії. А у гіршому – дадуть російські паспорти, громадянство РФ, призвуть до російської армії і поженуть воювати проти української чи іншої армії. Що з цього краще? Тому тут більше питання до військових, а не до демографів. Те, що на війні гинуть люди, – це погано, і навіть не обговорюється, але зараз йдеться про виживання країни. Якщо України не існуватиме, то про демографію якої країни ми будемо говорити", - зазначив він.

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