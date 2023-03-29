Що чекає на Україну та Росію у квітні і травні: нумеролог віщує, що "РФ може згинути"

Для України у квітні буде декілька критичних дат, проте вже у другій половині місяця та у травні настане "дуже класний період".

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів нумеролог Владислав Грицай.

Він назвав критичні дати у квітні та травні.

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"Є декілька критичних дат. Перший період – це 20-26 квітня. Друга дата – це десь 5-10 травня. Це такі дати, які і символічно, і сакрально дуже впливають на весь путінський режим. А по-друге, вони перезавантажують ті потоки, ту енергію, яка зараз іде", – сказав нумеролог.

Він попередив, що на початку квітня українцям може бути морально важко, оскільки на той час припадає річниця, відколи світ дізнався про звірства російських окупантів у Бучі на Київщині.

"Саме з 1-3 квітня буде ретравматизація. Ми всі знову переживемо ці події, однак після 3 квітня ми всі підемо на зріст. Це буде і на фронті, і психологічно, і економічно, і політично. Якраз це буде з Великоднем. Великдень також перезавантажить нас, бо це такий ритуал, який дає можливість бачити по-новому, і дає можливість прийняття всіх природніх циклів оновленими", – пояснив Грицай.

"Друга частина квітня, особливо двадцяті числа, – для нас це класний період і тому автоматично це небезпечний період для путінського режиму", – віщує нумеролог.

Він також зазначив, що 9 травня – це "час, коли РФ може згинути, і час, коли в ній можуть відбуватися максимально руйнувальні події".

Нагадаємо, астрологиня Яна Тимощук віщує, що квітень буде важким для України та назвала три міста, які найбільше страждатимуть від ворожих ракетних ударів.

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