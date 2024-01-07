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Що чекає на Україну, якщо “обвалиться” лінія фронту: відомий військовий пояснив

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Що чекає на Україну, якщо “обвалиться” лінія фронту: відомий військовий пояснив

Дмитро Андрющенко / Фото: ТСН.ua

Він закликав українців стати на захист держави, а не тікати від повісток.

Якщо сьогоднішня лінія фронту “обвалиться”, і росіяни зайдуть в будь-яке місто України — вони будуть там не будувати, а руйнувати. Українцям настав час це зрозуміти і стати на захист держави, а не тікати від повісток

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській висловив офіцер управління 12 бригади “Азов” Нацгвардії України Дмитро Андрющенко.

“Треба зрозуміти, що не ми напали, і ми не воюємо на території Російської Федерації. Що ми не можемо сказати: ладно, давайте відійдемо, бо ми можемо воювати, а можемо не воювати. Нам немає куди відступати — на нас наступають, нас віджимають. Якщо ця лінія фронту обвалиться, кожен повинен розуміти, і не важливо в Києві, Житомирі чи ще десь… якщо кацапи зайдуть в будь-яке місто, селище України, вони зайдуть туди не будувати, а руйнувати. Вони зайдуть туди не по голівці гладити і не казати: ой, нарешті ми один народ, браття українці, ми вас так любимо",  — каже Дмитро Андрющенко.

Військовий нагадав, що росіяни нас ненавидять, йдуть знищувати, ґвалтувати, вбивати, різати та підпалювати.

"У нас же вже багато історій, прикладів з Бучі, Ізюму, Маріуполя і так далі”, — розповів Дмитро Андрющенко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Військовий "Дипломат": росіяни йдуть нас знищувати, ґвалтувати, різати! Воюватимуть усі! 

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Дата публікації
Перегляди
1493
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