Що кажуть росіяни в Курській області: Євген Карась недавно повернувся із Суджі – перші деталі

Він зауважив, що росіян на Курщині перш за все цікавлять побутові і гуманітарні питання.

Цивільні жителі підконтрольної Україні частини Курської області, попри кремлівську пропаганду, яка демонізувала українців, не бояться солдатів ЗСУ.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, який нещодавно повернувся з Суджі.

"Вони в принципі не нелякані Збройними силами України, бо з нашого боку нема такого, як себе поводили себе росіяни на окупованих територіях", – запевний Карась.

Він зауважив, що росіян на Курщині перш за все цікавлять побутові і гуманітарні питання.

"У них класичні питання – "дайте їжі", "коли буде світло, газ". Їх цікавить побут. Але видно, що вони не насторожені Збройними силами України. Більшість з них намагається ховатися у підвалах, тому що йде війна – постійні прильоти. Тому нема такого, щоб вони постійно розгулювали містом чи селами. Але тим не менш, вони не бояться і вільно пересуваються", – розповів Євген Карась.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПІД КУРСЬКОМ - ДУЖЕ ДИНАМІЧНО! У Росії - ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ! Росіян всі кинули, вони просять їжі у ЗСУ!

Раніше головком Сирський розповів, що за час наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони від 28 до 35 км і контролюють 93 населені пункти.

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