Що може готувати путінська армія через 23 дні: експерт назвав головні загрози для України

Після того, як президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями заявили про суттєве загострення ситуації на фронті, військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив рівень цього погіршення обстановки.

В коментарі для ТСН.ua Олександр Коваленко назвав напрямок, де наразі ситуація найскладніша, та оцінив те, якою обстановка може бути до кінця 2024 року.

"Це загострення пов’язане з наступальними діями російських окупантів в районі Часового Яру Донецької області. Це найбільш загрозливий напрямок. Росіяни продовжують тиснути саме на цей район, тому що він є домінувальною висотою в регіоні. Хочуть його захопити, щоб продовжувати наступальні дії в район Слов’янсько-Краматорської агломерації або Костянтинівки. В будь-якому разі Часів Яр є їхньою основною ціллю", — аналізує ситуацію експерт.

Та додає: "Росіяни сконцентрували там досить потужний потенціал для того, щоб продовжувати охоплювати саме місто з півночі та півдня, продовжуючи активні наступальні дії. Але допоки такі села як Богданівка, Іванівське, Кривошиївка та Андріївка не будуть захоплені російськими окупантами, ворог не зможе повноцінно реалізувати потенціал військ, які сконцентровані саме в тій локації. Якщо не захоплять, то повноцінно ця наступальна операція не зможе реалізуватись".

Можуть готувати обстріли через 23 дні

За словами Олександра Коваленка, не виключено, що до 9 травня, до якого лишається 23 дні, окупанти ще більш суттєво загострять ситуацію в Україні. Раніше про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"У росіян є їхній хворий фетиш щодо тих чи інших дат. І 9 травня для них дуже така знакова дата. Вони будуть намагатись продемонструвати щось саме в цей період. І демонстрацію цю вони уявляють як захоплення Часового Яру, але достатнього ресурсу для цього у них немає. Але вони можуть його передислоковувати з інших груп військ. Але навряд чи вони зможуть це зробити в короткі терміни. Вони чіпляються за околиці Часового Яру, але їх звідти вибивають", — каже Коваленко.

До цього Коваленко додає щодо безпосередньо 9 травня.

"В минулі два роки деякі міста на собі відчули російські обстріли 1, 2 травня. Цього року ми не повинні ігнорувати загрозу від цих маніяків. Загрози були і є. Наприклад, якщо згадати атаки перед Новим роком, то можна сказати, що у росіян є ця прив’язка. 9 травня вони можуть спробувати завдавати ударів або по прикордонню, або по тиловій Україні. В цей період вони будуть намагатись продемонструвати свої можливості вогневого впливу по Україні. Парад 9 травня в Росії буде мати не таку велику компоненту механізованої техніки, як це було в минулі роки. Чогось сучасного там буде замало. Тому буде потрібно щось демонструвати в іншому форматі, якось перекривати цю ганьбу", — каже експерт.

За його словами, на фронті є інші загрозливі напрямки.

"Лимано-Куп’янська вісь — там можуть активізуватись у другій половині 2024 року. В цей же час можуть активізуватись на лінії від Мар’їнки до Вугледара, на Роботинському виступі Запорізької області. До кінця 2024 року будуть намагатись вирівняти лінію боєзіткнення, захопити Роботино", — резюмує експерт.

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