Що може завадити великому контрнаступу ЗСУ: експерт розкрив подробиці

Збройні сили України активно готуються до контрнаступу, але стати на заваді просуванню ЗСУ можуть нестача техніки і боєприпасів, а також недостатня підготовленість особового складу.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Йдеться про кількість і темпи постачання озброєння і бойової техніки для потреб Збройних сил України. Є такий постулат наступальної операції, що на кінець наступальної операції запасів матеріальних засобів не може бути менше 75% від того, з чим ця операція починалася. Враховуючи великий темп витрати всіх боєприпасів, можна сказати, що обсяги, які будуть сконцентровані на початок наступальної операції, треба помножити на три, щоб гарантовано забезпечити стабільність проведення операції. Темпи забезпечення силами та засобами можуть стати на заваді нашому просуванню", - розповів експерт.

Також Грабський наголосив на необхідності добре готувати війська до проведення наступальної операції:

"В нас дуже багато говорять, що ми готуємо нові підрозділи, вони проходять навчання, хлопці готуються. Але ніяке навчання не замінює реальних бойових дій. Треба бути дуже обережними і не переоцінювати можливості людського потенціалу, який буде задіяний. Треба обкатати бійців, вони мають пройти через пекло війни, щоб стати загартованими. Страшно знаходитися в зоні бойових дій, коли навколо тебе щось вибухає... Фактор готовності, стійкості і вмотивованості особового складу грає визначну роль".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україні вдасться дуже скоро звільнити всі свої території і завершити війну до кінця 2023 року. Резніков також повідомив, що контрнаступ має розпочатися протягом квітня-травня і планується "за кількома напрямками".

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив думку, що "вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни і вона стане останньою до завершення цієї війни".

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає заяви керівництва України про підготовку контрнаступу ЗСУ частиною інформаційної війни, щоб деморалізувати окупантів.

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