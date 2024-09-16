Що може змінити ситуацію на фронті на користь України: американський офіцер перелічив

Американський офіцер і військовий експерт назвав низку кроків, які можуть допомогти ЗСУ здобути перевагу на полі бою.

Україна ніколи не отримає такої бойової сили, щоб перемогти Росію на полі бою в Україні. Проте низка кроків все ж можуть допомогти ЗСУ змінити ситуацію на фронті на свою користь.

Про що йдеться, пояснив ексклюзивно для ТСН.ua доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні.

Що може змінити ситуацію на полі бою на користь України

Тривала підтримка Заходу зброєю та боєприпасами.

Жодних обмежень щодо використання цієї зброї та боєприпасів.

"Ніколи в історії воєн я не пригадую війни, де б ми сказали комусь, що вони можуть використовувати зброю лише певним чином або в певних областях", – зауважив американський офіцер.

Україна впровадить “тактику штурмових військ у 21 столітті”.

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Військовий нагадав, що під час Першої світової війни знадобилося роки, щоб розробити тактику подолання окопної війни.

"Це потрібно робити українцям з нинішньою війною. Технологія існує, питання її застосування. Їм потрібно з’ясувати, як ефективно використовувати безпілотники та протистояти їм, а також поєднувати їх із сухопутними операціями. Жодна армія світу цього не зрозуміла", – зазначив Коллінз.

Продовжувати атакувати територію Росії. Це змушує росіян використовувати сили для захисту, а не для нападу, і змінює співвідношення українських і російських сил на ключових напрямках на полі бою в Україні.

"Україна ніколи не матиме такої бойової сили, щоб перемогти Росію на полі бою в Україні, тому я називаю це війною на виснаження", – вважає Коллінз.

Раніше Ліам Коллінз розповів, чому Захід боїться давати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ. Також він пояснив, як вплинуть на фронт удари вглиб території РФ.

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