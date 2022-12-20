Що може зупинити Путіна: генерал-майор запасу СБУ назвав конкретні варіанти

Зупинити президента Росії Володимира Путіна у війні проти України може лише небезпека особисто для нього: фізичне знищення або захоплення.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун.

"Путіна може зупинити тільки небезпека особисто для нього. Все. Якщо немає небезпеки – немає того больового порогу, про який говорять, – 100-200-300 тисяч, мільйон загиблих. Для нього це просто ніщо", – переконаний Ягун.

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"Якщо він відчує, що його безпека у такій примарній ситуації, що він може бути або знищений, або безпосередньо захоплений, тільки тоді він почне рухатися у правильному напрямку. До цього, на жаль, нічого не може на нього вплинути", – додав ексзаступник голови СБУ.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Путіна для завершення війни в Україні.

Говорити про війну в Україні з Китаєм планує і держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту на початку 2023 року.

Наразі Путін хоче повністю "покласти" енергетичну інфраструктуру України, щоб у країні почалася справжня гуманітарна катастрофа. Це входить до його плану "максимум" паралельно із проривом фронту в Бахмуті. Про це розповіла очільниця напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна. Вона пояснила, що РФ розраховує на створення дипломатичних умов наприкінці зими для того, аби змусити Захід схилити Україну до переговорів.

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