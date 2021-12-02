Що нас не вбиває – мутує: що ми знаємо про новий штам "Омікрон" і коли нарешті все закінчиться

Що нас не вбиває – мутує: що ми знаємо про новий штам "Омікрон" і коли нарешті все закінчиться

Науковці припускають, що мутований штам поширюється швидше. Проте в країнах Південної Африки, де він і був виявлений, поки що немає великого спалаху, як це було з поширенням "Дельти".

Вже два роки світ живе з новим коронавірусом, що отримав назву COVID-19. Тоді ніхто й уявити не міг, що з можливостями сучасної медицини, науки та рівнем розвитку технологій країнам нічого не залишиться, як просто закриватися, оголошуючи локдауни. Всі сиділи по домівках у надії на вакцину, яка поверне світ до звичного життя: вільних подорожей, спілкування без масок, походів до кафе, спортзалів та кінотеатрів.

Проте поява все нових і нових штамів COVID робить цю надію практично нездійсненною. Принаймні, доки вчені не винайдуть достатньо стійку до мутацій вакцину. Поки що коронавірус впевнено крокує грецьким алфавітом. Влітку ВООЗ вирішила саме так маркувати нові штами. А якщо літери грецького алфавіту закінчаться, в хід підуть імена сузір’їв.

І ось після появи штамів "Альфа", "Бета", "Гамма" і заразної "Дельти", з’явився не менш небезпечний Omicron. ВООЗ охрестила його таким, що викликає занепокоєння. "Омікрон" вже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди. Зараження зафіксовані у більш ніж 20 державах (зокрема в 11 країнах ЄС). В Україні станом на 2 грудня, на щастя, жодного випадку інфікування цим мутованим штамом. Ізраїль, Японія та Марокко, попри рекомендації ВООЗ, закрилися для іноземців. Більшість же країн лише обмежили авіасполучення з Південною Африкою.

ТСН.ua розбирався, що пише західна преса, чому новий штам "Омікрон" такий небезпечний і чи можуть українців "закрити" на новорічний локдаун.

Звідки все пішло

Про новий штам коронавірусу "Омікрон", виявлений у Південній Африці, ВООЗ заявила 26 листопада. Перші зразки надійшли з Республіки Ботсвана. Хоча ніхто не знає напевно, де саме виник мутований "Омікрон". Так, зараз там фіксується сплеск заражень. Проте ситуація й близько не така, як була влітку, коли швидко поширювався штам "Дельта".

Як з’явилася нова мутація? Наразі є лише припущення. Завідувач систем обчислювальної біології в Університетському коледжі Лондона, професор Франсуа Баллу припускає, що вірус міг мутувати в "Омікрон" за наявності хронічної хвороби у людини, яка ослаблює імунну систему, наприклад ВІЛ/СНІД.

Професор громадського здоров’я та мікробіології Кембриджського університету Шерон Пікок схожої думки: цей штам, імовірно, виник у людини, імунна система якої була порушена лікуванням або хворобою, створивши такий собі "еволюційний тренажерний зал".

Financial Times наводить слова директора ініціативи геноміки COVID-19 Інституту Wellcome Sanger (Велика Британія) Джеффрі Баррета, який вказує, що "Омікрон" – це безпрецедентна вибірка мутацій всіх чотирьох попередніх штамів: "Альфа", "Бета", "Гамма" і "Дельта". Комп’ютерний імунолог, засновник американської терапевтичної компанії Centivax Якоб Гленвілл доповнює, що дія "Омікрон" схожа на гачок, за допомогою якого Sars-Cov-2 проникає у клітини людини.

Чим небезпечний новий штам

Рішення класифікувати "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння, ґрунтується на доказах Технічної консультативної групи ВООЗ з еволюції вірусів: новий варіант має мутації, які можуть вплинути на швидкість поширення інфекції, тяжкість перебігу хвороби та ефективність існуючих вакцин.

Справді, "Омікрон" має шалену кількість мутацій - 32. Для порівняння, у "Дельти" їх лише вісім. DW пише про побоювання, що "Омікрон" може бути заразнішим за поширений зараз Delta-штам, а вакцини – менш ефективними. Видання наводить припущення біолога австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг про те, що "Омікрон" може бути вшестеро заразнішим за "Дельту".

Головний інфекціоніст США, доктор Ентоні Фаучі також каже, що кількість мутацій, виявлених в "Омікроні", може вказувати на високу заразність та здатність уникати імунної відповіді організму, включаючи сформовані антитіла після вакцинації. До того ж, за його словами, існує високий ризик заражень "Омікроном" навіть вже після перенесеного ковіду.

Поруч із цим The Atlantic пише, що кількість мутацій не є доволі точним показником небезпечності нового штаму COVID. До того ж, наразі достеменно невідомо, чи викликає "омікрон" тяжчий перебіг хвороби, адже перші випадки інфікування зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.

The New York Times у статті ""Омікрон": що відомо – і досі невідомо" цитує докторку Анжеліку Кутзі, яка очолює Південноафриканську медичну асоціацію. За її словами, лікарні в країні не переповнені інфікованими на "Омікрон", більшість госпіталізованих не були повністю вакциновані, не втрачали відчуття смаку та нюху, а мали лише легкий кашель.

CNN, із посиланням на слова колишнього співголови Консультативного комітету міністрів Південної Африки з питань Covid-19 Саліма Абдул Каріма, підкреслює, що науковці знають про вірус лише трохи понад тиждень, тому робити якісь висновки щодо шаленої заразності та недієвості вакцин доволі передчасно.

Які країни вже закрилися

Чи не найжорсткіші обмеження від 19 листопада, тобто ще до виявлення "Омікрону", запровадили в Австрії. У середу, 1 грудня, повний локдаун подовжили ще на 10 днів. Що під забороною? Майже все, навіть для повністю вакцинованих, хоча на сьогодні там лише один інфікований новим штамом. Виходити з дому можна лише з робочою метою, на навчання, до супермаркету або ж для прогулянки у дворі біля дому. А термін дії сертифікатів про вакцинацію скоротили від 360 до 270 днів.

Через появу нового штаму "Омікрон", від 29 листопада Ізраїль повністю закрив свої кордони для іноземців. Громадяни ж Ізраїлю після в’їзду до країни мають ізолюватися на три дні. А смартфони тих, хто захворів, держава знову береться відстежувати, що не дуже добре сприймається й самими громадянами країни, й провідними правозахисними організаціями.

Японія також закрилася для всіх іноземців до кінця року. Там виявили один випадок інфікування ""Омікроном" – захворів дипломат, який повернувся з Намібії. Після цього навіть запровадили обов’язкову вакцинацію бустерною дозою для працівників системи охорони здоров’я. Громадяни Японії, які повертаються додому, незалежно від наявності вакцинації, мають пройти двотижневу ізоляцію.

Всі без винятку країни-члени ЄС призупинили авіасполучення з Південно-Африканською Республікою, Ботсваною, Есватіні, Лесото, Мозамбіком, Намібією та Зімбабве. Німеччина дозволила повертати звідти лише своїх громадян. Водночас і вакциновані, і невакциновані після повернення мають піти на двотижневу самоізоляцію, незалежно від того, негативний у них тест чи ні.

Від понеділка, 29 листопада, Сполучені Штати закрилися для вісьмох південноафриканських країн, де було виявлено мутований штам. Перший випадок інфікування "Омікроном" там був зафіксований у середу, 1 грудня, у мандрівника, який повернувся до Каліфорнії з Південної Африки. Він був вакцинований двома дозами та має легкий перебіг хвороби.

Проте, на відміну від інших, у США не б’ють на сполох, попереджаючи, що закритися від всього неможливо. За словами головного інфекціоніста США доктора Ентоні Фаучі, головним засобом захисту, як і раніше, залишаються вакцини. Американський Центр із контролю та профілактики захворювань вже рекомендував всім дорослим американцям отримати бустерну дозу, поки офіційні американські посадовці зі сфери охорони здоров’я чекають на більш менш точні дані (а це буде за тиждень-два) про тяжкість перебігу після інфікування "Омікроном" та дієвість вакцини.

Чому кейс Штатів вартий уваги? Джо Байден опинився в доволі патовій ситуації. З одного боку, він вирвав перемогу у Дональда Трампа, бо той провалив боротьбу з COVID. З іншого, чинний американський президент більше не може запроваджувати нові локдауни, бо впаде економіка.

Коли буде вакцина

Заступник головного лікаря Великої Британії Джонатан Ван Там заявив, що, ймовірно, "Омікрон" вплине на ефективність вакцини. Проте більшість західних медіа зазначають, що точні висновки робити передчасно, адже науковцям знадобиться кілька тижнів або навіть місяців, щоб визначити, чи дійсно новий штам такий заразний та може обходити імунний захист людини.

Завдяки зусиллям південноафриканських вчених, світ дізнався про "Омікрон" набагато раніше, ніж про "Дельту", яка широко поширилася з Індії. Дослідники зазначають, що вакцинація може не лише запобігти тяжчому перебігу хвороби та сповільнити розповсюдження вірусу, а й зупинити його мутацію. Для цього треба, щоб більшість населення світу отримали хоча б дві дози.

На тлі закриття більшістю країн авіасполучення з Південною Африкою, чиновники цих країн звинуватили Захід в упередженості та вкотре вказали на недостатність у них вакцин для швидкої імунізації населення. За даними ВООЗ, повністю щеплені в Африці лише 27% працівників сфери охорони здоров’я. Наприклад, Південна Африка повністю вакцинувала лише 24% свого населення.

Засновники BioNTech запевняють, що третя (бустерна) доза щеплення Pfizer дає високий рівень захисту від штаму "Омікрон". Проте компанія готова випустити оновлену вакцину за 100 днів, якщо первинний варіант Pfizer виявиться не таким недієвим до мутованого штаму.

Президент американської Moderna Стівен Гог заявив, що вакцини від штаму Omicron можуть з’явитися вже у березні 2022 року. Паралельно компанія розробляє полівалентну вакцину одразу проти чотирьох найбільш поширених штамів коронавірусу, включаючи Omicron.

Чи "закриють" нас на Новий рік

Чи можливий черговий сплеск захворюваності, спричинений новим мутованим штамом "Омікрон"? Звичайно можливий. Тому МЗС вже рекомендує українцям утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

За даними МОЗу, наразі в Україні не виявлено жодного випадку інфікування новим мутованим штамом COVID-19. І, судячи з коронавірусної статистики станом на ранок 2 грудня, чергова хвиля заражень йде на спад: виявлено 13531 нових випадків, померло 525 людей. Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначає, що, як із раніше відомими мутаціями, ефективними профілактичними заходами проти "Омікрону" залишаються: використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції.

Крім того, від 6 грудня набули чинності нові карантинні правила. У першу чергу зміни торкнулися невакцинованих громадян. Нагадаємо, наразі щеплення отримали більш ніж 13,5 млн українців.

ТСН.ua