Що насправді відбувається біля Вовчанська і що кажуть воїни ЗСУ: ексклюзив ТСН з лінії фронту

Артилеристи-самохідники 57-ої мотопіхотної бригади під ударами КАБів, гаубиць та безпілотників-камікадзе, вони нищівним вогнем, змушують окупантів залишати схованки у Вовчанську. Одночасно - допомагають піхоті стримувати штурми росіян поміж міських руїн.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Аби захиститися від загроз із неба, бійцям дуже потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Допомогти воїнам придбати обладнання можна - перейшовши за QR кодом, який Ви побачите на екранах.

Вовчанськ

Окупанти "криють" Вовчанськ КАБами. Росіяни настільки знищили місто, що від нього уже майже нічого не залишилось.

Московити змусили водія тролейбуса із Кропивницького, стати воїном “Ірокезом”. Разом із рештою екіпажу своєї 122-міліметрової самохідної “Гвоздики”, він опинився під Вовчанськом, коли на місто впали перші російські авіабомби.

"Зараз більше по живій силі противника, по концентрації. По їхніх підходах. Ми вже розуміємо, де в них підходи. Висікаємо їх, знищуємо", - каже “Рагнар”, командир самохідної артилерійської батареї 57 ОМПБр.

"Рагнар"

Не в останню чергу завдяки підтримці артилерії, українським піхотинцям вдалося упродовж крайнього тижня, посунути московитів із середмістя Вовчанська до мікрорайону північної багатоповерхової забудови та заблокувати до роти окупантів на території місцевого агрегатного заводу.

Кожен їх постріл, небезпечний, бо окупанти можуть завдати удару у відповідь.

"Вчора от хлопці працювали, у нас було “до бою” - цілюха. Все, привелись до бою, все як завжди, Тільки відкрили вогонь: п'ятий постріл - і наш постріл, і їхній приход. Як раз так нахлинуло, що: постріл - приход! 50 метрів від машини - слава Богу, всі живі - здорові", - каже "Рагнар".

ЗСУ

У небі, вишукуючи українську артилерію, над північчю Харківщини - цілодобово кружляють ворожі безпілотні розвідники. Але найнебезпечніші, зізнаються артилеристи 57 мотопіхотної, ударні “Ланцети”. Такі рашиські баражуючі боєприпаси - дуже важко виявити та вразити. Їх двигун - не набагато більший за автоматний набій а корпус зроблений із легкого склопластику. Та на рахунку зенітників 57-ої, що прикривають батарею побратимів-самохідників, є і такий трофей.

Та, нині, навколо Вовчанська така ситуація, зізнаються артилеристи, що треба працювати, незважаючи на загрози. А надто, коли підтримки вогнем, потребує українська піхота.

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