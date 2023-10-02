Що не можна робити без військового квитка: адвокат пояснив, чи можуть звільнити або відмовити в одруженні

Пояснюємо, чи можуть звільнити з роботи через відсутність військового квитка

В Україні продовжує діяти воєнний стан і триває мобілізація. Водночас у військовозобов’язаних чоловіків у багатьох установах вимагають військовий квиток – для працевлаштування, реєстрації шлюбу, вступу до вишу чи госпіталізації в лікарню.

Де необхідно пред’являти військово-облікові документи та чи існує штраф за відсутність військового квитка, у коментарі сайту ТСН.ua розповіли адвокати Марина Бекало та Ростислав Кравець.

Військовий квиток – це документ, який посвідчує особу військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку.

Чому необхідно всюди пред’являти військовий квиток

Марина Бекало пояснила, що згідно з правилами військового обліку, у разі зміни облікових даних військовозобов’язаних (це вік, сімейний стан, освіта, стан здоров’я, місце проживання, роботи або навчання) державні органи, установи, підприємства, організації, які мають доступ до них, мають повідомляти про зміни в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Що неможливо зробити без військового квитка

Саме тому в деяких випадках військовозобов’язані мають пред'являти свій військово-обліковий документ, а саме під час:

працевлаштування;

Вступу на навчання до закладів освіти;

Подання заяви на реєстрацію шлюбу/розірвання шлюбу в органах РАЦС;

Зміни адреси реєстрації місця проживання;

Постановки на консульський облік за кордоном;

Постановки на облік безробітних в центрах зайнятості;

Госпіталізації в заклади охорони здоров’я.

Що може зробити чоловік без військового квитка

Військовозобов’язаний не має пред’являти військовий квиток у випадках, які не тягнуть за собою змін до облікових даних. Наприклад, він може:

Здійснювати угоди купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, реєструвати їх;

Відкривати рахунки в банках, здійснювати розрахункові банківські операції;

Звертатися за отриманням медичних послуг (крім госпіталізації);

Отримати посвідчення водія;

Зареєструвати ФОП або юридичну особу, вносити зміни у відомості тощо;

Здійснювати будь-які нотаріальні дії: засвідчити справжність документів, оформити довіреності, укладати договори тощо.

Усі заборони “умовні”

Однак Ростислав Кравець каже, що усі заборони, перелічені вище, досить умовні. За його словами, медичну допомогу не можуть не надавати за відсутності військового квитка.

“Воєнкоми, які порушують права громадян, вони і розповсюдили цю інформацію. Ніби наказали закладам охорони здоров’я не приймати хворих у разі, якщо в них немає військово-облікових документів. У нас є закон про основи охорони здоров’я, інші закони, які регулюють питання надання медичної допомоги, врешті Конституція України, де кожна особа має право на невідкладну медичну допомогу і меддопомогу. І ставити вимогу наявності чи відсутності військово-облікових документів – це порушення самих основ законодавства про захист прав людини”, – розповів адвокат.

Він зазначив, що таку вимогу, в першу чергу, можуть висувати під час вступу до вищих навчальних закладів, а також при реєстрації шлюбу.

“Але все, знову ж таки, відносно. Насправді ви можете вступити і пізніше принести, це не є порушенням. Теж саме стосується і укладання шлюбу. Тому що заборони укладати шлюб громадянину України і виставляти йому якісь вимоги стосовно наявності облікового документу немає. Тому що закон прописаний досить двояко і фактично від особи вимагається перебування на військовому обліку і ніяк не надання військово-облікових документів”, – каже адвокат.

Штраф за відсутність військового квитка

Ростислав Кравець розповів, що в Україні, згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (ст. 210-1), передбачена відповідальність за порушення правил військового обліку.

“Однак завдяки нашим народним депутатам, оскільки зміни вносились відразу в 43 закони, в тому числі і в Кодекс України про адміністративні правопорушення, що прямо заборонено самим кодексом, то фактично, на моє переконання, ця стаття не діє. Тому, з огляду на всі ці обставини, це досить умовні заборони. Якщо брати права людини, Конституцію України, такі вимоги є незаконними”, – вважає адвокат.

Чи можуть звільнити з роботи через відсутність військового квитка

Ростислав Кравець підкреслив, що звільнити з роботи, якщо військовозобов’язаний відмовляється принести військово-обліковий документ, не можуть.

“Єдине що можуть – повідомити відповідний ТЦК, і він вже може скласти відповідний адміністративний штраф. А як я вже зазначав, питання стягнення цих штрафів досить сумнівне”, – розповів адвокат.

За його словами, вимагають військовий квиток одразу під час працевлаштування – залежить від роботодавця.

“Якщо йому потрібен працівник, то він може взяти його з випробувальним терміном, поставити умову, що йому потрібно принести цей військово-обліковий документ”, – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні частішають випадки видавання повісток на робочих місцях. Це стосується як державних закладів, так і приватних. Адвокати розповіли про те, яка відповідальність у разі відмови.

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