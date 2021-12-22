Що не так із НАТО: Зеленський хоче почути чітку перспективу 2022 року, та чи реально?

Що не так із НАТО: Зеленський хоче почути чітку перспективу 2022 року, та чи реально?

Через агресію Росії деякі країни-члени НАТО бояться навіть говорити про членство України в Альянсі.

Кожні два роки українські посли приїздять до України на велику нараду. Принаймні так було за Петра Порошенка. За президентства Володимира Зеленського таку конференцію українських дипломатів почали проводити щорічно: минулого року онлайн, цього – у державній резиденції "Синьогора" на Франківщині. Виключенням став лише 2019 рік, коли зібрати послів не вдалося.

Чому саме в "Синьогорі", а не, наприклад, у Маріїнському палаці? Бо на Банковій хотіли зробити нараду з розмахом, присвячену 30-річчю незалежності України та відповідно дипломатичної служби. Чи вдалося? З огляду на організацію та прийняття, адже до Гути з’їхалося 300 учасників, – можливо й так. Проте з огляду на месседжі та сенси, які закладав президент до своєї вступної промови, – тут є питання.

Ні, коментарі Зеленського щодо підозри Порошенку навряд чи були найгучнішими. Хоча вони також симптоматичні. Знаковою стала саме настанова президента нашим дипломатам щодо членства України в НАТО. Зеленський вважає, що ми не можемо чекати 30-50 років:

"Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, отримати членство в ЄС в найближчі роки і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО у 2022 році".

Проте, чи реально це? Навіщо свідомо заганяти себе в конкретні часові рамки, знаючи, що відповідь буде "ні"?

З одного боку, можливо, це й правильно. Адже що Україні протягом восьми років війни з Росією дала дипломатична розмова із Заходом, крім блокування Німеччиною закупівель через механізм НАТО окремих видів озброєнь? Або запуску "Північного потоку-2"? Тому, якщо продовжимо мовчати, ризикуємо так і залишитися на узбіччі історії сам на сам із Росією.

З іншого боку, заяви на кшталт "ну, коли ви вже нарешті візьмете нас до НАТО" або "скажіть нам точну дату та рік" нагадують політику Петра Порошенка щодо отримання безвізу. Озвучуючи все нові і нові дати, команда п’ятого президента сама заганяла себе в пастку.

Зеленський уточнив, що Україна розраховує взяти участь у саміті НАТО в Мадриді 29-30 червня. Саме там затверджуватиметься Стратегічна концепція НАТО-2030, де Київ хоче побачити не лише фразу щодо рішення Бухарестського саміту 2008 року (де Україні та Грузії було обіцяно членство в Альянсі), яка кочує з декларації в декларацію, а чіткі гарантії вступу з конкретними часовими рамками. Принаймні так хоче Банкова.

Не так давно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав досить відверто: вступ України до НАТО залежить від позиції трьох його країн членів, які блокують це рішення. Найімовірніше йдеться про Німеччину, Францію та Італію. Звичайно, треба працювати з цими країнами на двосторонньому рівні, адже рішення в НАТО ухвалюються консенсусом.

Свіже опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (від 6 до 15 листопада) свідчить, що підтримка українцями вступу до НАТО, порівнюючи з попереднім роком, збільшилася від 48% до 54%. Підтримка вступу України до ЄС теж збільшилася до 58%. Проте, з іншого боку, постійно підігріваючи прагнення українців отримати чіткі часові рамки вступу, чи не ризикуємо ми потім отримати розчарування населення?

Під час великої конференції послів у Гуті свій підсумковий річний брифінг у Києві провела віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. ТСН.ua запитав у неї, чи не ризикуємо ми загнати себе в пастку, отримавши розчарування громадян, які вже восьмий рік стримують російську агресію, захищаючи Східний фланг НАТО, коли сам Альянс захистити Україну не готовий?

За словами Ольги Стефанішиної, наступного року ми не станемо членами ні ЄС, ні НАТО. Водночас Україна потребує ясності та чіткості щодо реалізації європейських та євроатлантичних прагнень. Той же ЄС зобов’язаний дати відповідь на питання, чи готовий він виконувати свою частину домашнього завдання, зокрема в рамках Угоди про асоціацію.

"Щодо членства в НАТО, це рішення політичне і потребує консенсусу країн Альянсу. Ми вже достатньо багато зробили в рамках реалізації Річних національних програм. Ні в кого немає сумнівів щодо відданості реформам, пов’язаних із євроатлантичною інтеграцією. Ми працюємо над розбудовою цього консенсусу. Водночас в умовах жорсткої агресії РФ, того, що Україна постійно перебуває під тиском гібридних загроз, і того, що Україна є фронтом боротьби за демократичні цінності, і готовність українського народу щодо руху до ЄС і НАТО підтверджена не лише Революціє Гідності, а й всіма ухваленими політичними документами, враховуючи конституційні зміни, така ясність є критичною", - вважає Стефанішина.

Так, за словами заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, питання надання Україні та Грузії ПДЧ, що було обіцяно ще на Бухарестському саміті, точно не пов’язано з боротьбою з корупцією. Все через небажання окремих країн-членів Альянсу дратувати Росію. Проте, з іншого боку, ми самі підкидаємо хмизу в багаття, коли більше року Спеціалізована антикорупційна прокуратура не має очільника, а Верховна Рада вже який рік не ухвалює новий закон про СБУ.

"Щодо подальшого розширення, то зараз всередині НАТО немає зацікавленості в тому, щоб вивести Україну на шлях членства, оскільки Україна втягнута в конфлікт низької інтенсивності з Росією. Це несправедливо по відношенню до України, але така реальність", - підсумовує для ТСН.ua колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.