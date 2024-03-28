Що не так з підходами до мобілізації в Україні: скандали з "пакуванням" до бусів та з корупцією

Експерти кажуть, що за два роки повномасштабної війни військкомати самі зганьбили свою репутацію. А ІПСО, якими користується ворог, тільки підсилили цей потенціал.

В Україні не вщухають скандали довкола працівників ТЦК та їхніх "методів" проведення мобілізації. Чоловіків продовжують просто на вулиці "пакувати" до бусів, а на тлі цього виринають історії неймовірного збагачення військкомів під час війни. У ЗСУ критикують критиків ТЦК, стверджуючи про ставлення до них, як до ворогів. Водночас експерти пропонують зміни щодо мобілізації.

Останні скандали з мобілізацією в Україні, корупцією в ТЦК та як це все змінити, читайте на ТСН.ua.

Скандали з ТЦК і мобілізацією

Українці у різних куточках країни продовжують фіксувати на відео, як працівники ТЦК силоміць "пакують" чоловіків до бусиків просто серед вулиць. Зокрема, один з таких затриманих скоїв спробу самогубства. У сутичках між військкомами та військовозобов’язаними доходить до бійок та навіть ножів і сокир.

Так, нещодавно в Одесі представники ТЦК намагалися вивести чоловіка з маршрутки, бо той показав посвідчення про інвалідність, а військком хотів побачити саме військовий квиток. Ба більше, працівник ТЦК заявив, що надані документи – фальшиві.

Водночас у Львові військкоми влаштували цілу погоню за чоловіком. Користувачі в Мережі повідомили, що втікача таки спіймали, і додали як доказ відео. Згодом у соцмережах з’являються пояснення цього самого хлопця. Після того, як він таки потрапив до ТЦК, його дані перевірили та відпустили. Чоловік повідомив, що претензій до працівників центру комплектування не має.

Схожа ситуація сталася і в Чернівцях. Там чоловіка силоміць заштовхали до автобуса. Одразу чотири особи у формі – на одного військовозобов’язаного.

У Чернівцях працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка до буса / Скриншот з відео

Якщо представники ТЦК не можуть наздогнати на своїх "двох", то просто притискають машиною. Кадри, які шокують, були зняті в місті Бучач на Терпопільщині, запевняють у Мережі.

На Тернопільщині цивільний втік від ТЦК

У Мережі з’явилося відео з Сумської області, на якому працівники ТЦК вступають у бійку з місцевим цивільним. Інцидент стався у місті Шостка. На кадрах видно трьох чоловіків. Один із них раптово штовхає цивільного і той падає. Після цього чоловік підвівся, дістав телефон, щоб зафіксувати номер машини, але отримав удар ногою в зону грудей. Після цього двоє людей у військовій формі напали на цивільного і почали бити ногами.

На Сумщині працівники ТЦК побилися з цивільним

На Закарпатті 28-річний харків’янин мало не наклав на себе руки після того, як зіштовхнувся з представниками ТЦК. Він звинуватив працівників Хустського військкомату у викраденні, побитті та доведенні до спроби самогубства.

Чоловіка затримали прикордонники у готелі Виноградова, що неподалік від угорського кордону. Його запідозрили у спробі нелегально виїхати з країни та передали працівникам військкомату. Після відмови проходити ВЛК чоловіка відвезли до Хустського ТЦК. Там, стверджує харків’янин, працівники його жорстоко побили, тож він наковтався транквілізаторів і почав різати вени, щоб таким чином скоїти самогубство. Зараз чоловік перебуває в лікарні. За гучну справу взялися військова прокуратура та поліція.

Один з останніх гучних скандалів з ТЦК – викрадення волонтера Кирила Тарана у Львові. Його дружина Віолетта 16 березня виклала відео в Мережу, де видно, що люди у формі силоміць затримали посеред вулиці волонтера та заштовхали до буса. Жінка стверджувала, що під час інциденту працівники ТЦК порвали Кирилові куртку та штани, а також розбили окуляри й телефон. За словами дружини, жодних повісток її чоловікові на місці затримання не вручали. Вже вранці після затримання Кирила без проходження ВЛК (бо той відмовився) повезли на полігон до Рівного.

У Львові працівники ТЦК та СП посеред вулиці побили та викрали волонтера

Після розголосу історії чоловіка відпустили, однак на цьому історія не завершилася. У Львівському обласному ТЦК повідомили, що проти Тарана порушено кримінальну справу через те, що він не з'явився 20 березня за повісткою на проходження ВЛК. У військкоматі уточнили, що поважних причин для своєї неявки чоловік не повідомив.

Волонтер відреагував на заяву ТЦК і запевнив, що все це – фейк. Кирило написав у Мережі, що 19 березня його адвокат відправив поштою до військкомату заяву з проханням вважати його неявку поважною. До заяви було додано медичні висновки лікаря про хворобу волонтера на підтвердження поважності причини його неявки.

Що загрожує працівникам ТЦК за викрадення чоловіків

Як пояснив у коментарі для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець, відповідно до закону, у представників ТЦК немає повноважень перевіряти документи, затримувати людей, тим більше, кудись доставляти та утримувати.

"Формально – це викрадення людини, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 12 років з конфіскацією майна", – зазначив адвокат, додавши, що у працівників ТЦК є право вручати повістки в законний спосіб.

"В разі, якщо людину таким чином захопили, вона може вимагати від працівників ТЦК викликати поліцію, скласти протокол про адміністративне затримання та надати безоплатного адвоката. Без цього жодних документів не підписувати і жодних дій не вчиняти, поки не прибудуть представники поліції та не складуть відповідні протоколи", – пояснив Кравець.

Він додав, що затриманий таким чином громадянин також має право вимагати приїзду представника ДБР.

Однак у правоохоронних органах, які розслідують справи за фактами таких інцидентів, у коментарі ТСН.ua повідомили, що наразі немає судових вироків щодо жорстких затримань.

Напади на працівників ТЦК

Під час мобілізаційних заходів дістається і самим працівникам ТЦК. Так, у Чернівецькій області двоє чоловіків із сокирами напали на працівників військкомату. Один з нападників сидів верхи на коні з сокирою в руках, а інший мчав своїм авто просто на військкомів. Нападники розтрощили авто представників ТЦК на очах у поліцейського.

Зловмисниками виявилися 28-річний і 43-річний місцеві жителі, їх було затримано. Одним із працівників ТЦК виявився герой війни Микола Мусензовий з позивним "Граніт", нагороджений двома орденами "За Мужність". Його перевели на роботу до військкомату після поранення.

Зараз затримані перебувають від вартою.

Схожий інцидент стався на Волині. Там місцевий житель напав з ножем на співробітника Володимир-Волинського районного ТЦК. Так, двоє працівників військкомату прийшли до будинку військовозобов’язаного для уточнення причини його неприбуття до ТЦК після отримання повістки. На це чоловік відреагував різко – він із ножем напав на одного із працівників центру комплектування.

Як повідомили в ТЦК, військовослужбовець Олександр, який потрапив до них на роботу після поранення на фронті, знову отримав поранення в живіт. Військовий перебуває у лікарні та почав одужувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Один на коні, інший на авто! Двоє братів із сокирами накинулися на працівників ТЦК!

Корупція в ТЦК та збагачення військкомів

Олії до вогню скандалів довкола мобілізації підливає корупція в ТЦК. Так, за даними українських ЗМІ, ексголова Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич та його родичі лише за кілька років змогли дозволити собі купити кілька квартир у Львові та Києві, придбали також нові автомобілі і набути чималих коштів. Наприклад, у декларації за 2023 рік Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. А загалом уся його родина задекларувала 8 млн 377 тис. грн доходів.

Військком стверджує, що майно придбав чесно: за рахунок заощаджень, зарплати його та родичів, а також щедрого подарунка від матері у розмірі 42 тис. дол. Через цей скандал Бабича звільнили, утім розслідування поки стоїть на місці. Жодного судового рішення у справі досі немає.

Зауважимо, що перед звільненням Бабича в Самбірському РТЦК спалахнув і інший гучний скандал. У вересні 2023 року там побили чоловіка, який нібито ухилявся від служби і намагався незаконно перетнути кордон. Працівники центру комплектування також погрожували чоловікові пістолетом і відверто знущалися над ним.

Причетними до інциденту виявилися заступник начальника одного з відділів Самбірського РТЦК і військовослужбовець-водій цього відділу. Їх затримали.

Напередодні також стало відомо про корупцію в ТЦК Тернополя. Поліція викрила і затримала працівника військкомату – штаб-сержанта, який систематично брав хабарі товаром з крамниці будматеріалів в обмін на обіцянку "звільнити" від служби в армії. Він обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та неприбуття військовозобов’язаних до військкомату. Свою послугу оцінював у 20-40 тис. грн.

Щоб залишатися непоміченим, штаб-сержант вигадав власну корупційну схему: ухилянти оплачували у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати працівник ТЦК або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.

Можна згадати ще чимало гучних випадків корупції в ТЦК – від скандального одеського ексвійськкома Євгена Борисова, теща якого має віллу в Іспанії; маєтків рівненського ексголови ТЦК Сергія Луцюка, який лупцював підлеглого биткою, до інших пересічних випадків, коли працівники центрі комплектування виявляються причетними до "відмазування" ухилянтів від служби за гроші.

Одеський ексвійськком Євген Борисов / Фото: ТСН

Що про скандали з ТЦК кажуть у ЗСУ

Про мобілізацію та скандали з представниками ТЦК висловився командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він заявив, що "деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога".

Павлюк навів приклад, як змінилися дописи українців у соцмережах за два роки війни:

"Від черг до ТЦК і мемів "як служити – то всі хворі, а як воювати – то всі здорові", ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухилення від захисту України".

Генерал-лейтенант також вказав, що у Мережі часто можна побачити дописи та репортажі про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів". Водночас, за його словами, майже відсутні матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку.

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"Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись, як до ворогів і називати "людоловами", – йдеться в дописі Павлюка в Мережі.

Він стверджує, що в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент – неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку – захисту України.

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. В різних соцмережах: YouTube, Facebook або tik-tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. (…) Перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно, що не Україні", – резюмував командувач Сухопутних військ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк / Фото: Facebook-сторінка Павлюка

Що треба змінити в підходах до мобілізації

Після публікації резонансного допису Павлюка на його заяву відреагували тисячі українців. Цивільні та військові активно коментували цей пост генерала. Відреагував на нього і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. У коментарі для ТСН.ua він висловив думку, що ж слід змінити у підходах до мобілізації.

"По-перше, це все (негативне ставлення частини громадян до мобілізації – ред.) стало можливим через інформаційно-психологічні спецоперації, які росіяни постійно з 2022 року намагались використовувати в нашому інформпросторі, викривляючи факти. З іншого боку, не треба зменшувати негативну роль ТЦК. Ми дуже добре знаємо про скандали з військкомами, у яких є вілли в Іспанії. Звідки вони там взялись? За рахунок чесної зарплатні? Я думаю, що ні. І багато хто знає, що ні", – зауважив Коваленко.

За його словами, дуже добре відомо, що в Одесі була видана норма на добу для рядових працівників ТЦК, щоб вони відловлювали громадян на вулиці, а потім від них вимагали гроші.

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"З одного боку, це ІПСО, які створює наш ворог. З іншого боку – корупція військкомів, про яку дуже добре знають в Одесі та інших містах", – додав аналітик.

Коваленко констатував, що в суспільстві є повага до військових, які повернулися з фронту, але водночас має місце певне ставлення до ТЦК.

"За два роки військкомати зганьбили свою репутацію. Це їх провина. ІПСО, якими користується наш ворог, – вони тільки підсилили цей потенціал. Треба було жорстко контролювати ТЦК. Ну добре, одного затримали, а як щодо інших? В інших регіонах не так? В тому і проблематика, що бажаючих йти до армії набагато менше, ніж це було в 2022 році. Проблематика в тому, що "перевертні" в погонах нівелювали репутацію військкоматів та військових в очах громадян", – висловив думку оглядач.

Як виправити ситуацію, що склалася?

На це запитання Коваленко відповів так:

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"Тотальна боротьба з корупцією. Те, що президент звільнив всіх військкомів після скандалу – це був не дуже коректний крок. Треба було проводити розслідування щодо кожного випадку окремо. У військкоматах також служать люди, які пройшли війну, які мають поранення, відповідні досягнення, нагороди. Погано, що до таких людей ставляться, як до якихось бариг. Потрібна повна переформація військкоматів та дій ТЦК. Свої місця повиннні займати гідні люди. Люди, які мають досвід бойових дій, нагороди, які будуть мати право не просто так мобілізовувати цивільних. Усі інші, які два роки відсиджуються у своїх кабінетах, їхнє місце зараз під Горлівкою…".

Зауважимо, що інциденти з ТЦК та військовозобов’язаними облітають країну регулярно. Поки одні ламають голову, як залучити людей до армії, інші відбивають будь-яке бажання туди йти. Такі дії просто неприпустимі, але не слід також забувати, що триває жорстока війна. Щоб не допустити просування ворога та "другої Бучі", на захист країни чоловіки, які підлягають мобілізації, мають ставати зараз, щоби потім не відбивати росіян від власного будинку.

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