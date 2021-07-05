Що не так з українськими реанімаціями: журналісти ТСН допомогли родичам потрапити до рідних

Що не так з українськими реанімаціями: журналісти ТСН допомогли родичам потрапити до рідних

Світова медицина давно визнала: рідна людина поруч підвищує шанси на порятунок

Що не так з українськими реанімаціями, чому важкохворі, які туди потрапляють, стають безправними і позбавлені можливості бачити найрідніших? В той час, як світова медицина давно визнала: рідна людина поруч підвищує шанси на порятунок, - йшлося 4 липня в сюжеті ТСН.Тиждень.

Журналісти почали шукати відповідь на це запитання після знайомства з родиною Пастухових.

Чоловіка Марії - півтора року тому паралізувало. Олег відчуває все тіло, має чистий розум. Але сам - не може ні жити, ні вмерти. Весь цей час - його руками, ногами та взагалі усім світом була дружина. Але місяць тому його перевели в четверту столичну лікарню. І там заборонили дружині його відвідувати. Сказали: хочеш бачитися — забирай додому. Для Олега, який не може жити без апарату штучного дихання, це - смерть.

Журналісти вирішили допомогти. Разом проривалися до хворого через кордони охорони. З адвокатом намагалися пояснити лікарям, що 592 постанова про відкриті реанімації гарантує доступ до пацієнтів. Пішли навіть до профільного міністерства.

Втручання допомогло не зразу. На початку тижня Марію пускали всього на кілька хвилин. Нині - вже на три години. А головне — не вимагають від дружини забрати чоловіка додому. А лікарня екстрено готується до перевірки: встановлюють кондиціонери, прибирають відділення і навіть миють хворих у реанімації.

За тиждень сюжет у YouTube подивилися більш як півмільйона користувачів. Сторінку у Facebook завалили повідомленнями. Рідні хворих у відчаї розказують про подібні ситуації та благають допомогти потрапити в реанімацію - до своїх дружин, дітей, батьків.

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Тому цю тему - як і ситуацію з родиною Пастухових - журналісти ТСН не покинуть.

"І сподіваємося також на активнішу реакцію Міністерства охорони здоров’я, щоб журналістам з усіх регіонів України не довелося проводити всеукраїнський флешмоб по реанімаціях", - йшлося в сюжеті.

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