Що не так зі справами проти Коломойського: гучні заяви адвокатів з пресконференції

Бізнесмен Ігор Коломойський ось уже рік перебуває в СІЗО. Протягом цього часу йому декілька разів змінювали підозри, відбулося майже 50 судових засідань. Бізнесмен називає підозри надуманими. А 2 вересня минав граничний термін тримання його під вартою, проте слідство висунуло нову підозру. До річниці перебування Коломойського в СІЗО його адвокати дали пресконференцію, на якій повідомили про перебіг та деталі справ.

ТСН.ua зібрав головне з пресконференції адвокатів Коломойського 4 вересня.

У чому підозрюють Коломойського

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру в шахрайстві за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки. За версією слідства, протягом 2013-2020 років бізнесмен начебто легалізував понад 500 млн грн шляхом виведення їх за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних фінустанов. Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у понад 509 млн грн.

7 вересня того ж року Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 млрд грн "Приватбанку". А 15 вересня додалася ще одна підозра – за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Після цього суд декілька разів змінював суми застави бізнесмену, продовжуючи тримати його в СІЗО.

8 травня 2024 року Коломойському було повідомлено про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній, яке сталося 2003 року.

29 серпня в одній зі справ Коломойському змінили запобіжний захід на заставу у 1,87 млрд грн замість тримання під вартою. Але бізнесмен не вийде з СІЗО, навіть якщо внесе ці гроші, адже через четверту підозру має перебувати під вартою.

4 вересня адвокати Коломойського – Олег Пушкарь та Олександр Лисак – дали пресконференцію, на якій розповіли деталі щодо кожної справи проти підзахисного. До речі, захисники клопотали про дозвіл на участь у пресконференції самому Коломойському, однак їм було відмовлено.

Справа про шахрайство і легалізацію доходів

Адвокати Коломойського назвали оголошені йому 2 вересня 2023 року підозри у шахрайстві і незаконній легалізації доходів необґрунтованими. А обирати запобіжний захід людині можна лише тоді, коли підозра обґрунтована та існують ризики, передбачені Кримінально-Процесуальним Кодексом.

Як пояснив Пушкарь, спершу слідство у підозрі про шахрайство заявляло про збитки, завдані ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", чиїми коштами начебто заволодів бізнесмен.

"Цей злочин, передбачений статтею 190 КК України, це злочин з так званим матеріальним складом. Тобто без наявності фінансових збитків фактично відсутня подія кримінального правопорушення", – звернув увагу адвокат.

За його словами, ця підозра проіснувала до 14 вересня – коли Коломойському було вручено нове повідомлення про підозру, "з якого "Нафтохімік Прикарпаття" чарівним чином зник". А кваліфікація була змінена на на статтю 191 ККУ – привласнення чи розтрата чужого майна. Пушкарь назвав це підтвердженням того, що підозра Коломойському , через яку його торік було взято під варту, є необґрунтованою:

"Тобто – якщо потерпілий якимось чином випав, а з’явився інший. Якщо ви не знаєте взагалі, кому спричинені збитки, повних обставин і т.д., навіщо ж особу тримати під вартою? Вона ж нікого не вбила, нікого не з’їла. Але всі наші доведення були марними".

Справа про привласнення грошей "Приватбанку"

Адвокати Коломойського відкидають те, що бізнесмен протягом 2013-2014 років незаконно заволодів коштами "Приватбанку" у розмірі 6 млрд грн. Пушкарь пояснив, що привласнення такої значної суми дуже помітним, адже на той момент загальна готівкова маса "Приватбанку" становила 7 млрд 400 тис. грн.

Юрист вказав, що за версією слідства, бізнесмен не вніс або імітував внесення до каси майже 6 млрд грн.

"Ці готівкові кошти були обліковані в касах, мали свій рух. Шість мільярдів гривень готівкових коштів – це не одна копійка, і зімітувати це просто неможливо. Тому що вся готівкова маса "Приватбанку" станом на кінець 2014 року становила 7 мільярдів 400 тисяч гривень. Будь-який фахівець у банківській справі скаже, що це фактично неможливо, тому що банк зупинився б того ж дня. Він не міг би виконувати будь-які зобов’язання перед своїми вкладниками", – розповів Пушкарь.

Він нагадав, що 2016 року "Приватбанк" був націоналізований. Цьому рішенню передували численні перевірки з боку НБУ, під час яких не було виявлено жодного браку коштів:

"Всі прекрасно розуміють – нестачу готівкових грошових коштів у 6 мільярдів гривень приховати неможливо".

Адвокат повідомив, що щороку до 2023 року "Приватбанк" перевірявся великими міжнародними компаніями з дуже вагомою репутацією.

"Ні представники Національного банку, ні міжнародні аудитори, ні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який приймав банк після націоналізації, не знайшли якихось нестач. Але це нікого не переконало, і 2023 року Бюро економічної безпеки вирішило, що все імітовано, все підроблено, грошових коштів немає", – розповів захисник Коломойського.

"Приватбанк" / Фото: УНІАН

Свідки кілька разів міняли покази

Як заявив Пушкарь, докази обвинувачення у справі проти Коломойського були зведенні до показів чотирьох осіб. Свідки кілька разів міняли покази, а згодом відмовилися від них.

"Спочатку вони були допитані як свідки, вони вже декілька разів поміняли покази, вони вже відмовились від своїх показань фактично. На прямі запитання: "Скажіть, ви на попередніх показаннях казали, що Коломойський там щось порушував... Наведіть конкретні приклади" особа чітко заявляла: "А це не моє авторство. Це мені так сказали, я так підписала…" Потім з’ясувалося, що свідків сторона обвинувачення намагалася вивести з цієї справи і виділила в окреме провадження", – розповів адвокат.

Зміна "запобіжки" Коломойському на заставу і 500 томів справи

У справі за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей суд 29 серпня змінив запобіжний захід Коломойському з тримання під вартою на заставу у розмірі 1,877 млрд грн. Бізнесмена мали б звільнити з-під варти, проте суд не може цього зробити, бо є інше підозра, за якою Коломойський має перебувати під вартою щонайменше до 25 жовтня.

"Строки досудового розслідування почали піджимати слідство у плані збирання доказів, оскільки особа тримається під вартою і зупинити провадження неможливо. Тому ці поспішні зміни підозри, які відбувалися в серпні, свідчать тільки про те, що слідство наспіх збирало ці докази, оскільки граничний строк тримання Коломойського під вартою – це до 2 вересня 2024 року. На сьогоднішній день в цій справі був змінений запобіжний захід на заставу, нами цей запобіжний захід оскаржений до апеляційного суду", – розповів Пушкарь.

Він також припустив, що може відбутися, якщо Коломойський не внесе заставу за себе:

"Нас дуже цікавить, які подальші дії правоохоронного органу будуть в цій справі. Оскільки, якщо особа не вносить заставу, то випливає, що необхідно звернутись з клопотанням про зміну на застосування суворішого запобіжного заходу. Ми розраховуємо, що це може бути домашній арешт".

Ігор Коломойський / Фото: УНІАН

Адвокат повідомив, що триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Справа налічує 550 томів.

"Для нас це рік чи два роки часу, який буде відведений на ознайомлення", – сказав юрист.

Коломойського мали тримати в СІЗО до 2 вересня, але швидко відкрили нову справу

Адвокати бізнесмена повідомили, що граничний термін тримання Коломойського під вартою сплив 2 вересня. Однак слідство нашвидкуруч відкрило нову справу – аби лише тримати бізнесмена в СІЗО. Йдеться про оголошену у травні підозру бізнесмену в організації вбивства, яке сталося 2003 року.

"Запобіжний засіб було обрано безальтернативно – тримання під вартою. Подія відбулася у 2003 році. Тобто справа 20 років лежала. Там же є вирок по особах, які вчинили цей злочин. Жодної згадки про прізвище Коломойського в тих вироках ніде нема", – звернули увагу юристи.

Вони вказали на відсутність прямих доказів причетності підзахисного до справи 2003 року:

"Знайшли особу, яка каже, що це, "на мою думку". Він безпосереднім свідком не був, спілкувався, десь чув і робить таке припущення, що це, можливо, вчинив Коломойський. І все. Більше в цій справі немає. Але чи можна вірити такій особі, якщо вона вже була раніше судима декілька разів, на нашу думку, є наркозалежна? Тому тут треба розібратися, що спонукало особу дати такі показання, враховуючи, що прямих доказів причетності Коломойського нема. Він навіть прізвище його толком не знав і не пам’ятав, і ніколи не бачив".

Коломойського жодного разу не допитали

Пушкарь повідомив, що провадження щодо Коломойського перебувають у різних інстанціях. В одному з них бізнесмена жодного разу не допитали, в іншому – не проводяться жодні слідчі дії і стороні захисту не надаються матеріали для ознайомлення.

"Щодо того, що в Національному бюро, було встановлено, що особі повідомлено про підозру поза межами досудового розслідування. Тому там і арешти на майно не накладалися. Ігоря Валерійовича, якому дали підозру 7 вересня, навіть ніхто не допитував по сьогоднішній день. Тобто фактично справа стоїть", – розповів адвокат.

Щодо справи "Приватбанку", якою займається БЕБ, то зараз Коломойському інкримінують епізод щодо "Укрнафти". Відбувається ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

"І справа в закінченому замаху по вбивству, яке розслідується на даний час Національною поліцією України, – термін досудового розслідування визначений до перших чисел листопада 2024 року. Хочу зазначити, що слідчі дії за участю Коломойського не проводяться, матеріали для ознайомлення стороні захисту не надаються. Ось така стадія на сьогоднішній день", – розповів Пушкарь.

Рекордна для України застава! Адвокати Коломойського дають велику прес-конференцію

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