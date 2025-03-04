Що очікує на Україну завтра без допомоги США: у Раді назвали головний сценарій

У Верховній Раді розповіли, чого очікувати від США та чи готова Україна до такого сценарію.

Після чисельних повідомлень про призупинення військової допомоги з боку США, ситуацію, яка склалась станом на зараз, в коментарі для ТСН.ua роз’яснив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Першочергове питання про те, що ми маємо зробити. Це не втратити все ж таки нашого стратегічного партнера — США. Для того, щоб вони далі змогли нам поставляти навіть якщо не по матеріально-технічній допомозі, а хоча б за кошти", — каже Костенко.

Та продовжує: "Основне, щоб наші партнери не перестали нам це продавати. Але у України не вистачить коштів, щоб замістити все те, що дають нам партнери своїми коштами. Важливий момент — якщо навіть США відмовляться, то це можна зробити за допомогою Європи, інших країн, які будуть надавати нам фінансову допомогу".

Костенко підкреслює, що США мають низку критичних номенклатур, яку в інших країнах знайти складно.

"Тому, коли стоїть питання про те, а чим ми можемо замістити допомогу від США, то можна сказати, що вони мають низку критичних номенклатур, які дуже складно буде замістити. Але це не катастрофічно. Все, що можна замістити, можна коштами Європи. Нам можуть давати або своє озброєння, або кошти на озброєння, яке ми зможемо закуповувати в тому числі у США", — зазначає представник парламентського комітету.

Допомога вже припинена чи може бути припинена?

На це питання парламентар каже наступне: "Немає паперу, де написано, що допомога зупинена. Ця інформація виключно з моїх ресурсів. Зараз ми чули про те, що допомога призупинена. Це заяви Білого Дому. В колах політиків кажуть, що допомога призупинена станом на зараз. Повідомляється про те, що йдуть перемовини між нами та США. Останні роблять аудит та намагаються спілкуватися з нами, щоб впливати на речі, які потрібні їм. В тому числі і до схиляння нас до того, щоб ми виконали якісь умови".

Чи вистачить нам боєприпасів до ППО

За словами Костенка саме це питання потребує додаткового роз’яснення.

"Це таке питання, яке треба пояснити. Станом на зараз у нас запас є. Але все залежить від тієї інтенсивності, з якою росіяни будуть завдавати по нас ударів. Скажімо так: якщо інтенсивність не буде збільшуватись, а буде такою, як зараз, то да, зможемо збивати. Скажу так: Patriot — це хороша система, але і вона не збиває 100% балістичних ракет. Але Росія може, наприклад, пускати більше, виснажуючи нашу ППО. Тому буде проблемніше. Крім Patriot у нас є інші ППО, європейські та радянські, які дозволяють стримувати російські атаки", — резюмує секретар оборонного комітету.

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