Що означає обране Оксфордським словником слово року і до чого тут корова та взуття

Що означає обране Оксфордським словником слово року і до чого тут корова та взуття

Слово року "вакс" - це скорочення від вакцини чи вакцинований.

COVID уплинув не лише на здоров’я людства, а й на лексику. Головним словом 2021 року стало "вакс". Скорочення від вакцини чи вакцинованого назвали найуживанішим творці Оксфордського словника.

Україна за популярністю терміна не відстає від решти людства. А якщо ж дивитися на запити в Інтернеті, то нас майже однаково цікавлять корейські серіали і майбутнє заміжжя.

Про що найбільше говорили в 2021-му, ідеться 3 січня в сюжеті ТСН.19:30.

Вакс - чотири літери, які стали головним словом 21-го. У 2020-му замість слова року були лише три крапки - символічні для людства, яке пізнало COVID. У попередні роки, за версією авторів Оксфордського словника, клімат змінював токсичність, головними словами ставали навіть вже звичні для нас селфі та емодзі.

Філолог Олександр Скопненко знає, чому літери складаються в конкретні слова. Разом із ТСН шукає, звідки взялося головне слово 2021-го. В етимологічному словнику чекає сюрприз: "Слово похідне від вакка – корова". А річ у тім, що саме дояркам, які не хворіли на коров’ячу віспу, людство зобов’язане відкриттям механізму щеплення. Тому вакка стала ваксом.

"Люди бояться вакцинуватися, а якби їм сказати, що ще й вакцина – це коров’ячий, то вони були б страшно налякані. Сучасні вакцини з коровою ніяк не пов’язані", - каже філолог.

Чи згоден український філолог із британськими колегами?

"Для мене слово року, напевне – важко", - говорить він.

Творці Оксфордського словника обрали слово року | Новини світу

У заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна слів року - одразу два. Він навіть порахував свою денну статистику.

"Штам - я, напевне, вживаю разів 20-25. Карантин, напевне, разів 30-35", - каже Ігор Кузін.

Вплинув COVID і на запити українців у Мережі. Сертифікати про вакцинацію і тисяча гривень за щеплення - на рівних змагались із завжди популярним запитанням "як вийти заміж?". Але найбільше шукали інформацію про корейський серіал "Гра в кальмара".

Для Олега Калініченка слово року має геть інше значення. Чотири літери склалися в густу чорну пасту: "Вакса – це взуттєвий крем. Рецептів вакси існує мільйон – тому що кожен взуттєвик вважає, що тільки він професіонал – тільки він може робити ваксу". Олег керує компанією, яка імпортує креми для взуття. І слово вакс для нього щоденна робота. Коли ж питаємо, чи й для нього вакс - головне слово 21-го, говорить геть не про роботу.

"Я провів довгий час у лікарні – і більше туди не хочу. Тому я - вакс, так".

Автори: Олександра Мітіна, Інна Лебеденко