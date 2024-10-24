Що північнокорейці знають про війну в Україні і чим їх мотивують для участі в ній: експерт розповів

Північнокорейці дуже мало знають про Україну, окрім того, що це одна з пострадянських держав.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів лектор Унівеситету Корьо із Сеула, фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький.

“Думаю, що на цьому їхній кругозір і обмежений. Останнім часом, приблизно з візиту Шойгу до КНДР, в їхній пресі почали писати про війну. Там — майже те саме, що кремлівські ЗМІ віщають за кордон, розмови про нацистів у перекладі на корейський. Чи вірять люди, не знаю. Скоріше за все, зіткнувшись із реальністю, вони багато для себе відкриють”, — вважає Федір Тертицький.

Фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький

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