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Що північнокорейці знають про війну в Україні і чим їх мотивують для участі в ній: експерт розповів

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Що північнокорейці знають про війну в Україні і чим їх мотивують для участі в ній: експерт розповів

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін / Фото: ТСН.ua

КНДР відправила військових на війну до України.

Північнокорейці дуже мало знають про Україну, окрім того, що це одна з пострадянських держав. 

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів лектор Унівеситету Корьо із Сеула, фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький.

“Думаю, що на цьому їхній кругозір і обмежений. Останнім часом, приблизно з візиту Шойгу до КНДР, в їхній пресі почали писати про війну. Там — майже те саме, що кремлівські ЗМІ віщають за кордон, розмови про нацистів у перекладі на корейський. Чи вірять люди, не знаю. Скоріше за все, зіткнувшись із реальністю, вони багато для себе відкриють”, — вважає Федір Тертицький.

Фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький / ©
Фахівець з вивчення Північної Кореї Федір Тертицький

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що віддав Путін за допомогу Кім Чен Ина?

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