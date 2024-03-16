Що планує робити Путін після виборів: політолог розповів про сценарії найближчих тижнів

Після виборів президента в Росії може розпочатись нова масова мобілізація. Не виключено, що окупанти спробують мобілізувати близько 300 тисяч.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко.

"Додаткова мобілізація можлива в Росії. Нова хвиля великої мобілізації, але не так як зараз, в поточному режимі, як вербують, 30 тисяч в місяць, а спробують мобілізувати не менше 300 тисяч водночас", - висловлює свою думку Володимир Фесенко.

Та додає: "Піде на це Путін чи ні - ніхто не знає. Але, якщо це буде, то певний час знадобиться на сам призов. Це, як мінімум, декілька тижнів. Потім їх треба в швидкому порядку навчити. Це може вплинути на ситуацію влітку, або ж в травні або влітку, ну або на початку літа. Не зараз, не моментально. Раптово це не станеться. Якщо Росія почне нову хвилю мобілізації відразу після виборів, тоді я вам скажу - у нас не буде іншого виходу, як робити те саме".

На думку політолога, мобілізація в Росії може стати новим етапом ескалації війни: "У мене нема такої впевненості, що це обов’язково буде. Це одна з версій розвитку подій після виборів".

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо мобілізації, яке має відбутися завтра, і заявила, що готова ночувати в Раді, адже депутати мають працювати.

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