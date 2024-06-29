Що потрібно, щоб піхота не воювала: командир ЗСУ відповів

Щоб піхота Збройних сил України не воювала, потрібно правильно організувати систему вогню на полі бою. Це стосується артилерії, протитанкових засобів та мінування.

Про це у коментарі військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко сказав Володимир Собіпан, командир першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

“Правильно організувати систему вогню. На дальніх підходах працює артилерія старшого начальника, 155-122 калібр. Коли вони вже ближче до переднього краю, це протитанкові засоби, правильне їхнє використання. Потрібно працювати, основа це по БМП, МТЛБ, на чому там противник підвозить піхоту, саме штурмові групи і групи закрепу. Тобто перше — це артилерія, протитанкові засоби і перед переднім краєм дуже-дуже потрібно мінувати”, — пояснив військовий.

Якщо буде більше мін, то ворожа техніка підірветься перед позиціями, а піхота вискочить, зазначив він.

“Вона куди побіжить? Або десь ближче до нашої позиції, але вже не заїде на саму позицію, вона підірветься десь 100-150 метрів перед позицією. Підірвалася — і далі вже працюють засоби батальйонні, 60, 82 міномет, 105, 120 калібр і колективні засоби типу автоматичних гранатометів. Коли це все починає по ним працювати, це виглядає гарно, як добре воно горить”, — каже командир.

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