Що потрiбно Україні, щоб перемогти у війні: військовий назвав три складових

Для перемоги Україні потрібні зброя, підготовлені люди і стратегія на довгі роки. Ми повинні знати, куди рухаємося і що робитимемо, незважаючи на зовнішні зміни в інших країнах.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

"Не думати, як викрутитися і прожити ще один день, а мати план на 5, 10, 20 років за будь-яких змін ззовні. Це і буде наша перемога. Неможливо бути абсолютно незалежним у цей час. Але наша мета і критерій перемоги — не просто повернути території", — каже військовий.

За його словами, ми маємо стати державою, яка може сама приймати рішення про те, як розвиватися, яким шляхом йти й бути здатною постояти за це, захистити своїх людей і майбутнє.

"Для цього треба ще й виховувати майбутні покоління, яке розумітиме це краще за нас, буде готовим до всього і які не застануть зненацька повномасштабним нападом з неба, моря й суші. Це вже таке наше життя, не варто чекати на інше, його нам не подарують чарівники. Перемоги і мрії ми маємо реалізовувати самі", — розповів Максим Таран.

Раніше військовий відповів, чи можуть бійці КНДР вплинути на ситуацію на фронті.

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