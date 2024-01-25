Що приховує РФ про падіння Іл-76: куди поділися тіла, або всі версії та дивні нюанси

В Росії 24 січня впав Іл-76. Магічним чином вже за кілька хвилин російські чиновники назвали причину катастрофи: мовляв, Україна збила літак, а на борту нібито перебували українські військовополонені, яких мали от-от обміняти. У Генштабі ЗСУ та ГУР МО також зробили заяви. А президент Володимир Зеленський викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка і скасував усі поїздки до з’ясування ситуації з літаком.

Поки Росія традиційно звинувачує в усьому Україну, в цій історії з літаком Іл-76 є багато дивних деталей. Про них розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Падіння літака

Військово-транспортний літак Іл-76 у Бєлгородській області впав близько 11 ранку за московським часом. Цей процес зафільмували очевидці.

Падіння Іл-76 у бєлгородській області pic.twitter.com/yDyo0eCxc5 — Баба і кіт (@babaikit) January 24, 2024

Миттєва реакція РФ

Росія, яка не воліє говорити та визнавати втрати, аж раптом вже за лічені хвилини після вибуху гримить на увесь світ про свій, нібито підбитий Збройними силами України літак, а все чому? Бо задумали стукатися до США, мовляв, подивіться, яка Україна погана, для чого? Аби залишити без підтримки.

⚡️Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали — Володин



Госдума РФ подготовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76, заявил Вячеслав Володин. pic.twitter.com/8HOfDzkqSC — Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) January 24, 2024

Найстрашніша версія

А далі висувають найжахливішу для України версію подій: мовляв, на борту транспортного повітряного судна були українські військовополонені, яких нібито саме везли на обмін і усім був відомий маршрут.

Глава Комитета по обороне Картаполов:

после крушения ИЛ-76 в Белгородской обл обмены пленными между РФ и Украиной,будут поставлены на паузу

Операторы ЗРК знали, куда летит самолёт,и не могли его спутать с другой целью pic.twitter.com/NH9Fjc5tL7 — (@fortuna_kz) January 24, 2024

Є одне “але”

Тут є нюанс: ця версія зʼявилася за кілька хвилин після катастрофи у російських змі, потім вона зникла, а потім… знову з'явилася! А про літак А-50, збитий ЗСУ ще 15 січня, досі ні слова не сказали… Заяви, щоправда, із запізненням у кілька годин зробили і в Генштабі ЗСУ.

Коментар ГУР

Натомість у ГУР підтвердили, що обмін військовополоненими й справді мав відбутися 24 січня. Але ясно, що після падіння літака — все зірвалося. Те, що Росія могла зробити це навмисне, сумнівів немає.

Хто був на борту літака?

І все ж таки, хто був на борту літака, досі достеменно невідомо. Саме тому українська сторона не поспішає коментувати подію. Не знають, чи були наші військові саме у цьому літаку, й у США. Хоча саме така тиша і змушує людей шукати й вірити бодай у якусь інформацію. Росіяни вкотре зіграли на болючому — почуттях рідних, котрі чекали своїх чоловіків, синів, братів з полону. На подібні вкиди вестися не варто. Мова йде про життя людей, які в полоні, і тих, хто на них чекає.

РФ відмовилася від розслідування

Лише задумайтесь, як так сталося, що всі депутати держдуми РФ так швидко зібралися й почали клепати звернення до США? А як вам таке: у Кремлі категорично проти міжнародного розслідування причин катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області. Вилетіло це з рота Пєскова. “Говоряща собака” Путіна чітко дала зрозуміти, що Москва проти міжнародного розслідування падіння Іл-76, чого вимагає президент України Володимир Зеленський, адже нам потрібна правда.

Чому РФ відмовилася від незалежних слідчих?

Так чому ж тоді Росія проти міжнародного розслідування, якщо так впевнені у провині України? Але ж ні, Лаврову потрібне засідання Ради безпеки ООН, аби можна було без доказів та безпідставно звинувати Україну, і де будуть вигукуватися лише брехливі заяви.

До такої манери поведінки путінської Росії всі вже звикли. Отже, чергова провокація Кремля приречена на провал. І знову ж, згадайте: чому російське керівництво досі мовчить про збиття літака А-50? Ще 15 січня це трапилося, але ні слуху, ні духу. Хоча ця втрата не менш болісна для росії, бо в небо хоче йти все менше пілотів, аби не відправитися у той самий вічний політ. Тож усі ці “докази” фейком назвав і командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук. Він посеред ночі написав пост у своєму Телеграмі.

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Позиція України і на якій брехні впіймали росіян?

Заяви про необхідність детальної перевірки даних зробили і в офісі омбудсмена, Координаційному центрі поводження з військовополоненими і в Офісі президента. А тепер давайте розберемо всі нестикування, адже росіяни висунули стільки версій, що й самі почали плутатися, що, хто і коли казав.

От, наприклад, “блєснуть” намагалася путінська подружка Симоньян і навіть виклала списки нібито загиблих військовополонених з борту Іл-76. У списку — 65 українців. Втім згодом з’ясовується, що Максим Коноваленко під номером 22 вже обміняний. Ще за кілька годин стає відомо, що зі списку від путінської пропагандистки 15 прізвищ уже фігурували у попередньому обміні.

А тепер згадайте Оленівку: за кілька годин після теракту росіяни зробили рекордну кількість фото й відео трагедії, традиційно звинувативши в ударі Україну, попри висновки міжнародних експертів. Можливо, саме тому цього разу росіяни категорично проти допускати когось до розслідування.

У випадку з падінням Іл в мережі є лише відео, як літак падає донизу, кілька кадрів вже металобрухту. На перших знімках не було видно жодного тіла. Згодом з'явилися нові світлини з двома тілами. Нагадаємо, що за версією рашистів, крім військовополонених, на борту було 6 членів екіпажу на троє супроводжуючих.

Куди поділися тіла? Це підмічають і військові експерти та аналітики, у своєму Телеграмі Олександр Коваленко провів паралелі з іншими авіатрощами в Росії за останній рік.

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Висловився і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Що кажуть колишні військовополонені?

Чому таку велику кількість людей не шукають? Крім цього, висловилися через цю відверту брехню й вже колишні військовополонені. Ви точно пам’ятаєте Максима Колесникова — хлопця, який вразив своєю реакцією після полону на яблуко. На перших фото видно, які хлопці худі і знесилені та навіть тоді росіяни так їх боялися, що приставляли до них по два десятки рил охорони.

А ось перша 100% брехня про Іл.

Міністерство війни росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супроводжуючих.

Це повний пиздьож. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. 3 охоронця, ага. — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) January 24, 2024

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Що кажуть аналітики?

Крім того, досі неясно, в який саме момент був збитий Іл-76. Український “Інтерфакс’ з посиланням на джерело, близьке до Міноборони, повідомив, що літак збитий на зльоті. OSINT-аналітики, а також деякі російські ЗМІ звертають увагу, що літак, ймовірно, рухався на північ від села Яблоново в Бєлгородській області.

Наприклад, російське ЗМІ “Медіазона” повідомило, що падіння Іл-76 зняли очевидці з центру села Яблоново у напрямку на північ. Літак упав у поле за житловими будинками. Це викликає питання щодо того, куди саме прямував літак — у Бєлгород чи все ж з нього? Росіяни стверджують, що літак прямував у Бєлгород, а потім військовополонених мали доставити до кордону з Україною. Але очевидці кажуть, що насправді борт рухався з Бєлгорода зовсім не в бік кордону з Україною. То якщо він прямував з Бєлгорода з полоненими на борту, то питання, куди їх доправляли.

“Дуже дивний маршрут як для доставлення полонених українців, хоча відомо й те, що цей борт активно брав участь в “іранському експресі”. Питання виникало і щодо заяви мо рф про те, що на борту 65 полонених супроводжували лише три конвоїри. Це критично мало для такої кількості полонених і повністю порушує статутні документи. Через п’ять годин після падіння Іл-76 з'явилося нове відео з місця падіння, де був показаний шматок фюзеляжу з великою кількістю дрібних ушкоджень, що підтвердило збиття ракети ЗУР, але, знову-таки, навіть через п’ять годин не були показані тіла нібито загиблих українських полонених”, — написав Олександр Коваленко.

Бездоказові звинувачення, приховування і допідготовка

Без сумніву, росіяни намагаються багато чого у цій історії приховати. Після авіатрощі на місце прибули МЧСівці, але їх швидко вигнали з місця падіння, однак пропустили туди кілька вантажівок — наразі так і невідомо, що вони там робили. За словами очевидців, після цього дороги перекрили у радіусі кількох кілометрів.

Але є ще одна цікавинка. Пересічні росіяни бачили, як перед падінням літака з борту скидали великогабаритний вантаж і нібито цінні папери. Також є інформація, що саме цей літак допомагав доставляти ракети С-300 для обстрілів Харкова та області.

Нагадаємо, росіяни нещадно атакують житлову та промислову інфраструктуру регіону і 23 січня кілька разів за день гатили по цивільному населенню. Отож, історія кремлівської пропаганди з військовополоненими на борту Іл-76 з кожною хвилиною руйнується, як кришталевий замок.

Проте існує певна небезпека. Адже вони офіційно заявили, що військовополонені були на борту. Досі жодного речового доказу не було надано, хоча для російської пропаганди дуже важливо показати правоту їхніх офіційних органів. На цьому тлі виникають побоювання, що російські терористи можуть ці “речові докази” саме готувати.

СБУ розпочала розслідування

Наразі й досі триває збір інформації. Кримінальну справу відкрили і в СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі фахівці проводять комплекс заходів для з’ясування всіх обставин падіння літака. Тож просимо усіх дочекатися офіційної інформації та не поширювати фейки. Нагадуємо, мова йде про життя людей. До слова, доки усі факти не буде з’ясовано, президент Зеленський навіть заборонив вітати його із днем народження 25 січня, а також скасував усі візити в регіони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПАДІННЯ ІЛ-76 В РОСІЇ: ДЕ ПОДІЛИСЯ ТІЛА?! Всі версії та дивні нюанси! Що приховує РФ?!

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