Що принесе 2025 рік змії Україні та світу: прогнози екстрасенсів і астрологів

2025 – рік Дерев’яної Змії. Що мудра змія принесе Україні та світу? В яких сферах варто очікувати потрясінь? А які події, навпаки, принесуть позитивні зміни? І чи зможе змія наблизити нас до довгоочікуваної перемоги?

А також що потрібно зробити, щоб рік був вдалим, кореспондент ТСН Іван Воробйов поспілкувався з астрологами та екстрасенсами і просто зараз розкаже, що вони навіщували.

А от чи вірити в ці передбачення, кожен для себе вирішує сам.

Змії – це улюблені тварини екстрасенски Марії Тихої. З ними вона фотографується, розмовляє, а ще має власну – маїсового полоза на ім’я Муна.

Змії символізують мудрість, адже є однією з найдавніших тварин, та внутрішні й зовнішні трансформації та зміни, наче рептилія, що скидає стару шкіру. 2025-й може стати поворотним роком не лише для окремих людей, а й для країни загалом, прогнозує Марія.

Що принесе 2025 рік змії Україні та світу / Скриншот із відео

“Змія – це про розум, про мудрість і далекоглядність. Цього року ми маємо пройти багато чого, проявити свою силу, проявити свою міць”, – каже жінка.

Від того, чи проявимо ми свою силу, залежить майбутнє нашої країни, зокрема й ситуація на фронті, каже віщунка. І одразу приголомшує своїм прогнозом– цього року ми відвоюємо частину власних територій.

“Основна подія 2025 року – це рух з усіх боків. І у них, і в нас. Тобто це можуть бути і наступи, і контрнаступи. Я так розумію, це Херсонська, Запорізька та якісь ще направлення. Але є, скажімо так, певний натяк на деокупацію. Я вважаю все ж таки, що це Херсонщина. Будуть активні події саме на півдні просто весь рік”, – каже екстрасенска.

Щодо можливих переговорів за посередництва Трампа, їх Марія прогнозує навесні.

“Для нас добре. Я спеціально сказала три карти – позитивні або негативні. Всі позитивні випали, всі”, – розповідає жінка.

Схожий сценарій на 2025-й бачить і астронумерологиня Дар’я Тютюнник.

“Восени буде, знаєте, така кульмінація, коли ми вже, і ми підемо і в контрнаступ, і він буде для нас вдалий, ми заберемо території, не всі, але, найімовірніше, ми заберемо територію з енергетикою. – Тобто з АЕС, з Запорізькою, правильно? – Так, з Запорізькою. Харківська ще область. Після цього буде підписання договору на декілька років”, – каже жінка.

Що принесе 2025 рік змії Україні та світу / Скриншот із відео

2025-й, рік 9-ї енергії, рік відлюдника, розповідає Дар’я. Чудовий період для усамітнення, духовного пробудження, самопізнання, саморозвитку та внутрішніх змін. Вона радить використати цей час для особистого зростання.

“Нас очікують дуже багато трансформацій, загалом змін у житті, у світі. Як раніше, не буде. І цей факт просто треба прийняти, почати змінюватися самим, дістати в себе всі свої таланти, всю свою мудрість, тому що 9-та енергія року – це ще енергія мудрості. А ще успіх матимуть люди, які народжені у вересні або 9, або 27 числа”, – каже Дар’я.

А ще цього року астрологиня прогнозує розвиток високих технологій, зокрема й штучного інтелекту, зникнення готівки та перехід до цифрових валют, новий вірус, революції та зміни в політиці.

“У нас будуть взагалі змінюватися навіть політичні діячі, оце всіх прибирати. Яких рівнів? Різних. Дуже взагалі все. Вибори можливі? Можливі. Я думаю, що або в кінці року, або вже наступного року, 2026-го”, – каже жінка.

2025-й – рік Дерев’яної Змії. За східною традицією, у свої права змія вступить 29 січня, розповідає майстриня з феншуй Юлія Кузьменчук. Стихія дерева символізує розквіт і розвиток, каже вона. Головна порада на цей рік – навчитись прилаштовуватися до змін, бути гнучкішими та ставитися до того, що відбувається у житті, спокійно і з розумінням, що все на краще. Успіх і гармонію цього року приноситимусь усі відтінки зеленого, червоного, коричневого, а також білий і золотий. На столі щось має бути з дерева, наприклад, підсвічник. Також вдома має бути статуетка змії.

“Але не всім можна вішати на ялинку змію і ставити в себе вдома теж. Для народжених у рік свині змія є антагоністом, тобто це така руйнівна енергія”, – каже Юлія.

Що принесе 2025 рік змії Україні та світу / Скриншот із відео

Якщо у вас дома є прикрашена ялинка, переконайтеся, що вона стоїть у правильному місці.

“Найсприятливішими місцями для встановлення ялинки для святкування 2025 року є південно-західний сектор, північний, північно-східний і східний сектори. Але в таких секторах, як західний і північно-західний – тут табу для ялинки”, – розповідає жінка.

Щоб 2025-й був щедрим на фінанси, майстриня радить зробити цей ритуал. І він для тих, хто 29 січня святкуватиме прихід року Змії.

“Поставити в 4 куточки столу монети, можна купюри навіть 0542. Це залучатиме енергію грошей у ваш дім”, – каже Юлія.

Великі свята – це період сильних енергій. В цей час потрібно загадувати бажання, які обов’язково здійсняться, запевняють екстрасенси. Головне – в це вірити.

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