Що робити без паспорта за кордоном та які послуги недоступні українцям: адвокатка пояснила

Пояснюємо, на кого не розповсюджується обмеження.

Міністерство закордонних справ України призупинило консульські послуги чоловікам призовного віку.

Які саме послуги недоступні без чинного закордонного паспорту та де тепер можна його отримати, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Що змінилося

За новим законом про мобілізацію №3633-IX від 11.04.2024 року, який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачається обмеження для чоловіків призовного віку — 18-60 років. Отримувати консульські послуги без військово-облікового документу тепер неможливо.

Які це послуги

Отримання паспорту, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення копій документів, реєстрація актів цивільного стану.

Без військово-облікового документу оформити вказані консульські послуги буде неможливим, за виключенням:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Постановою Кабміну №443 від 23.04.24 року передбачається видача паспортних документів чоловікам у віці від 18-60 років виключно в територіальному органі або підрозділі Державної міграційної служби. Надсилання документів за кордон до дипломатичної установи України або державного підприємства “Документ” не здійснюється.

На кого не розповсюджується обмеження

Проте, за Постановою Кабміну, ці обмеження не розповсюджуються на наступні категорії осіб, які виїхали за кордон:

особи з інвалідністю всіх груп;

Як супроводжуючий дружину з інвалідністю за кордон (незалежно від групи);

Як супроводжуючий батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи;

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина-інвалід I або II групи;

Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

Доглядальники осіб з інвалідністю І або ІІ групи, або осіб, які за довідкою лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного догляду;

Батьки дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги за висновком ЛКК;

Супроводжуючі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку;

Військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном за висновком закладу охорони здоров'я про необхідність направлення його на лікування за кордон та листа МОЗ.

Що робити, якщо паспорт прострочений

Для всіх інших категорій, для оформлення закордонного паспорту необхідно буде повернутися в Україну.

Які послуги будуть недоступні без паспорту

Без чинного закордонного паспорту громадяни будуть мати складнощі за кордоном із працевлаштуванням, оформлення самозайнятості, відкриття рахунків в банках, перетинанням кордонів іноземних країн, користуванням послуг авіасполучення.

“Всі інші послуги доступні. Зокрема і відкриття банківських рахунків за кордоном здійснюється на підставі документів про право на постійне проживання приймаючої країни, відкривати бізнес тощо — для цього український паспорт не потрібен”, — розповіла Марина Бекало.

Чи можна жити з простроченим паспортом України за кордоном

Втім жити за кордоном із простроченим паспортом все одно можливо.

“Громадянам видають документи на постійне проживання — посвідки. Це може бути статус захисту "s", або у зв'язку із роботою "в". Тобто будь-який документ про резидентський статус в залежності від того, на якій підставі громадянин постійно проживає в іноземній країні. Це є документ, що посвідчує особу в цій конкретній країні, і в більшості випадків його достатньо для життя в цій країні”, — розповіла Марина Бекало.

Чи продовжується дія паспорту під час війни автоматично

Автоматично дії закордонного паспорту не продовжується. На початку повномасштабного вторгнення дипломатичним установам були надані повноваження продовжувати термін дії паспорту громадян.

“Проте на сьогодні вже такі паспорти з відмітками про продовження в більшості випадків не приймаються компетентними органами іноземних країн”, — зазначила адвокатка.

Нагадаємо, в уряді Берліна відповіли, чи зможуть українці залишатися у Німеччині з недійсним паспортом.

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