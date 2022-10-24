Що робити після отримання повістки і яка відповідальність передбачена за неявку до центру комплектування

Головний військком Києва розповів, якими повинні бути дії людини після отримання повістки і що загрожує мобілізованому у випадку не явки до центру комплектування та соціальної підтримки.

Після отримання повістки військовозобов’язаний повинен прибути до центру комплектування для уточнення біографічних та облікових відомостей.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

За його словами, у ТЦК насамперед уточнюватимуть біографічні та облікові відомості людини, якій вручили повістку.

"Тобто, прізвище, ім’я, по-батькові, склад сім’ї, домашня адреса, номер телефону, спеціальність, місце роботи, чи є підстави, які можуть дати право на відстрочку від призову по мобілізації. Якщо з’ясовується, що відстрочки немає, то обов’язково проводиться медичний огляд. Якщо під час проходження огляду громадянин заявляє про хвороби та підтверджує документами, то направляється до сімейного лікаря. Той, своєю чергою, направляє до профільного фахівця. В залежності від остаточного висновку, громадянин визнається або придатним, або непридатним, або обмежено придатним", - розповів головний військком Києва.

З його слів, людині, яка отримала повістку, але не з’явилася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, загрожує кримінальна відповідальність.

"За ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до 5 років позбавлення волі", - резюмував Юрій Максимів.

Мобілізація в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого президент Володимир Зеленський своїм рішенням затвердив мобілізацію та воєнний стан в Україні.

У вересні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в разі необхідності в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн людей, озброїти й одягти яких допоможе Захід.

В середині жовтня Арестович заявив, що в Україні може відбутися нова хвиля мобілізації через те, що Росія кидає на війну своїх мобілізованих і бойові дії перейшли у другу фазу.

20 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні відсутні проблеми з мобілізацією, і на сьогодні триває її третя хвиля.

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