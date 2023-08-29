Що робити, якщо хворого визнали “придатним” до військової служби — адвокат озвучив алгоритм дій

Дізнайтеся, що робити, якщо ви не погоджуєтеся із рішенням військово-лікарської комісії і чи можна його оскаржити.

У разі, якщо особа потрапила в таку ситуацію, коли дійсно в неї є хвороби, однак військово-лікарська комісія визнає її “придатною”, вона може оскаржити це рішення.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець розповів, як саме це можна зробити.

“Зараз є дуже багато випадків, коли хворого визнали “придатним” до військової служби. Тим більше, раніше існував інший наказ Міністерства оборони, за яким дуже велику кількість осіб було вже виключено з військового обліку. Зараз під виглядом того, що змінився цей наказ щодо придатності чи непридатності, їх знову ставлять на військовий облік, хоча хвороба нікуди не ділася”, — зазначив адвокат.

“У разі, якщо особа потрапила в таку ситуацію, коли дійсно в неї є хвороби, однак військово-лікарська комісія визнає її “придатною”, вона може оскаржити це рішення до військово-лікарської комісії вищого рівня, тобто, наприклад обласної чи центральної. Далі вона може оскаржити це рішення вже до суду”, — зауважив Ростислав Кравець.

За його словами, тут також важливо дотримуватися строків: “Тобто особі потрібно зібрати всю медичну документацію, яка підтверджує ті чи інші хвороби. У разі, якщо вона не погоджується з висновком ВЛК, відразу направити відповідну скаргу до військово-лікарської комісії вищого рівня. Думаю, ВЛК обласного рівня значно швидше розгляне питання безпосередньо придатності особи. Далі треба чекати вже на рішення повторного огляду”.

Однак варто звернути увагу, наголосив адвокат, що на час як судового оскарження, так і безпосередньо оскарження рішення через військово-лікарську комісію вищого рівня, мобілізація не призупиняється: “Особу можуть і мобілізувати, і направити відповідно у військову частину”.

Та сама процедура існує і для тих осіб, які вже потрапили до військових частин, однак за станом здоров’я не можуть виконувати бойові завдання, розповів Ростислав Кравець: “Тобто вони можуть звернутись до командира. Відповідно до статуту, командир зобов’язаний направити особу на відповідне обстеження у медичний заклад, де після обстеження і лікування особа проходить ВЛК, яка вже встановлює придатність”.

“Далі та ж сама процедура оскарження в судовому або позасудовому порядку. Але це не зупиняє безпосередню військову службу чи мобілізацію особи. Таким чином потрібно діяти”, — резюмував адвокат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІХ чоловіків відправлять на війну?! Мобілізація в Україні: вся правда та міфи!

Нагадаємо, в першій половині серпня українські суди винесли понад два десятки вироків щодо тих, хто ухилився від мобілізації.

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