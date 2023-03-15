Що робити з гривнями: "заначка", купити валюту чи покласти на депозит – поради фінансиста

Чимало українців здивувалися посиленню курсу гривні за останні тижні, адже це доволі неочікувано під час війни.

Наразі гривня стабільна відносно долара, але слабне євро. Про це йдеться в даних порталу Міністерства фінансів.

Що це означає, якими будуть тенденції далі і чи буде долар дорожчати, розповів директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Банківська криза у США: які наслідки для України

За словами експерта, зараз майже всі світові валюти посилюються щодо долара, бо в Сполучених Штатах є велика банківська криза. Вона не така глобальна, але є банкрутство кількох великих банків.

До чого призводить ця криза:

до побоювань щодо стійкості фінансового спектру США загалом;

до послаблення долара щодо євро та інших валют.

"Наскільки тривалою буде ця тенденція, зараз відповісти складно. Тому що ситуація було досить неочікуваною навіть для Сполучених Штатів", – каже Вишлинський.

Що буде з курсом валют в Україні

"Стосовно гривні та долара, ситуація є більш зрозумілою для нас. Зараз дійсно офіційний курс фіксований від липня 2022 року на рівні 36,6 грн і він є стабільним. Так само стабілізувався і готівковий курс на позначці приблизно 38,5 грн", – зазначає експерт.

Вишлинський зауважив, що чимало українців здивувалися посиленню курсу гривні за останні тижні, адже це доволі неочікувано під час війни.

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"Всі очікували, що буде нескінченне зростання долара, але так не сталося. Є кілька причин. По-перше, гривня була сильно девальвована на початку війни. Потім влітку, коли Україна не отримувала достатньо фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів, Нацбанк змушений був вдатися до суттєвого друку грошей. Це так само підштовхнуло до девальвації. Ситуація з міжнародними партнерами після того суттєво покращилася. Вона повністю перекриває вже протягом тривалого періоду валютних резервів, потрібних для підтримання стійкого офіційного курсу на нинішньому рівні", – пояснює фінансист.

За його словами, також Нацбанк проводить більш жорстку політику для того, щоб зблизити готівковий та офіційний курс. Був суттєвий інструмент, як можливість купувати для українців валюту за офіційним курсом для розміщення на депозит.

"Посилення гривні призвело до того, що люди почали отримувати близько нульової ставки за своїми депозитами. Українці почали більше цікавитися гривневими депозитами. Після закінчення депозиту вони отримали готівкові долари. Купивши їх за 37 грн., вони продали їх спочатку за 40, потім за 39,5, потім за 39 грн. Зафіксували прибуток, розмістили їх вже на гривневих депозитах і відповідно це призвело до того, що курси зблизилися поступово. Це, по суті, валютна інтервенція з відкладеним впливом", – каже Вишлинський.

На думку експерта, якщо американській владі вдасться стримати подальші удари по банківській системі, то ситуація з доларом може швидко стабілізуватися.

Як краще зберігати заощадження

Вишлинський радить тим, у кого є якісь заощадження, тримати якусь суму у валюті, можливо навіть готівкою на випадок якогось непередбачуваного сценарію.

"Але для того щоб отримувати дохід, кращим варіантом є гривневі активи, починаючи від банківських депозитів. Для тих, хто має більші суми — облігації внутрішньої державної позики, військові облігації", – підсумував експерт.