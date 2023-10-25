Що робити з тими, хто незаконно виїхав з країни: Арестович назвав рішення

Військовозобов’язаних громадян України, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, необхідно обмежувати в правах. Однак це не має бути одразу кримінальна відповідальність.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Як би ми не розверталися до людей обличчям, ми розуміємо, що війну неможливо виграти добровольцям, однаково доведеться мобілізувати. А що буде, якщо ми будемо заохочувати або прощати тих, хто ухиляється від мобілізації? Але ступінь цього обмеження треба обмірковувати. Зараз багато було криків про те, що їх треба кримінально переслідувати. Я на цьому етапі так не вважаю”, – розповів Олексій Арестович.

Він пропонує встановити термін “добровільного повернення”. Наприклад, ті, хто повернеться з-за кордону до 1 квітня 2024 року та стане на облік, отримають амністію.

“Пів року дамо, повертайтеся, ми вас не переслідуємо, ви будете на звичайному військовому обліку, як звичайні громадяни”, – каже ексрадник ОП.

Ті, хто не повернуться у встановлений термін, мають бути обмежені у правах, вважає Олексій Арестович.

“Ми кажемо, що зараз кримінально вас не переслідуємо, але після війни, якщо повернетеся, будемо розбиратися з кожним окремо. А якщо війна закінчилася, наприклад, і ви не повернулися, то ми будемо думати, що з вами робити принципово як ыз громадянами, які обрали інше життя”, – пропонує ексрадник ОП.

Олексій Арестович каже, що суспільству треба надати сигнал, що держава змінює політику в галузі забезпечення прав військовослужбовців, членів їхніх родин, мобілізованих і тих, хто зараз перебуває за кордоном.

“Ми починаємо суспільну дискусію широку в якості експертних груп з Верховної Ради, Кабміну, Міністерства оборони і громадських організацій і виробляємо пакет для тих, хто мобілізований, тих, кому доведеться мобілізуватися, і для тих, хто за кордоном і не хоче повертатися. Цей пакет має бути побудований на принципах довіри людині. І навіть якщо вона втекла і не хоче повертатися, поки не має бути жодних кримінальних загроз у стилі "ми вас будемо репресувати". А переводити потенційну кримінальну відповідальність у фінансову. Добре, працюй за кордоном, але заплати за того хлопця, який воює за тебе”, – каже Олексій Арестович.

На його думку, це буде розумним рішенням, яке вирівняє соціальну справедливість і дасть змогу не втратити громадян з одного боку. З іншого – забезпечити достатню кількість людей у війську.

“Такий підхід має бути. Тоді довіра до влади, армії зросте, і обов’язково знайдуться люди, які скажуть: “Ну, добре, на таких умовах я готовий захищати Батьківщину”. Випускання за кордон – це лише десять відсотків реальної проблеми”, – вважає ексрадник ОП.

Раніше ми писали про електронний реєстр військовозобовʼязаних. Читайте, які дані містить та як перевірити чоловіка в системі “Оберіг”.

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