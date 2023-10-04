Що Росія може готувати для України на 7 жовтня: експерт назвав "гарячу" загрозу через головне свято Путіна

На вихідних російський диктатор постарішає ще на рік – 7 жовтня Путіну виповниться 71 рік. Враховуючи те, що дуже часто окупанти прив’язують обстріли України до певних дат, не виключено, що і до 7 жовтня вони можуть "присвятити" черговий удар в якості подарунка Путіну.

Крім того, росіяни накопичили достатній для такого удару запас ракет.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я веду статистику їхніх обстрілів, вираховуючи можливості виробництва їхніх ракет. Давайте подивимось, якими були нещодавні обстріли. 21 вересня були ракети Х-101\555. 43 ракети, велика кількість. 25 вересня були "Калібри", - каже Олександр Коваленко. - Скажу так: у ворога є можливість до дня народження Путіна накопичити близько 30-40 ракет Х-101\555. Це якщо ми кажемо про авіаційну компонентну. Якщо казати про ракети морського базування, "Калібри", то у ворога є можливість накопичити приблизно 15-20 таких ракет. Отже, якщо у ворога буде бажання привітати свого диктатора з днем народження, здійснивши обстріл, то вони будуть здатні влаштувати удар. У них буде достатньо боєкомплекту. Але не забуваємо, що зараз вони дуже часто почали використовувати дрони Shahed. Тому можуть скомпанувати ракети та дрони".

За словами Коваленка, цього жовтня росіяни наврядчи зможуть повторити обстріли енергоінфраструктури в тих масштабах, які були минулого року, починаючи з 10 жовтня.

Але при цьому експерт не виключає, що обстріли вірогідні, питання лише в їх масштабах.

"Масованих обстрілів (за допомогою ракет – Ред.) цього разу вони не зможуть здійснювати, оскільки, якщо навіть зможуть накопичити великий боєкомплект, то їм буде недостатньо носіїв, - припускає Коваленко. - У росіян проблема не тільки з дефіцитом виробництва ракет, а й з носіями, які відпрацювали свій ресурс і не можуть використовуватись більше. Тому вони змущені підлаштовуватись під зношений ресурс літаків. Дрони по якості не здатні замінити ракети, але як елемент терору – вони їх давно вже замінили. Дешевий ваірант для залякування України".

Раніше повідомлялось про те, як зрадник з Рівненщини навів ракети РФ на рідне місто.

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