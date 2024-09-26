Що розлютило республіканців?: усе про розслідування візиту Зеленського та вимогу звільнити Маркарову

В Республіканській партії звинувачують президента України у втручанні в президентські вибори США.

Республіканці зажадали від президента України Володимира Зеленського звільнити пані посла у США Оксану Маркарову та заявили про розслідування візиту глави держави на збройовий завод у Пенсильванії.

Що розлютило республіканців – про причини читайте на ТСН.ua.

Чому Джонсон вимагає звільнити Маркарову?

Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон звинуватив Маркарову в тому, що вона організувала візит Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії задля допомоги демократам у президентській виборчій кампанії. Тому Джонсон у відкритому листі до президента України зажадав негайно звільнити пані посла із посади.

У цьому листі американський політик нагадав про запевнення з боку Зеленського про невтручання Києва у внутрішню політику США і відсутність впливу на думку громадян США перед виборами президента.

Джонсон не задоволений тим, що під час візиту Зеленського на збройовий завод у "хиткому" штаті Пенсильванія був присутній губернатор від Демократичної партії Джош Шапіро, а республіканців не було. За словами спікера, їх начебто "спеціально не запросили".

"Очевидно, цього тижня про цю мету [невтручання у вибори] забули, коли пані посол Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї", – дорікнув Джонсон Зеленському.

Він також назвав цей візит "частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам". Спікер сказав, що Республіканська партія втратила довіру до "здатності Маркарової справедливо й ефективно виконувати дипломатичну роботу" у США.

Володимир Зеленський та Оксана Маркарова під час візиту на збройовий завод у Пенсильванії / Фото: Офіс президента України

До речі, на пресконференції Джонсон заявив, що не зустрічатиметься з Зеленським, який перебуває з візитом у США, тому що дуже зайнятий. Він зазначив, що якби й зустрівся з президентом, то обговорив би з ним лист щодо Маркарової.

"Я думаю, це було дуже жахливо, і це напружує відносини між двома народами у складний для України час", – висловився спікер Палати представників.

Розслідування візиту Зеленського на завод у США

Однак на самих лише вимогах про звільнення Маркарової республіканці не зупинилися. Так, голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у ймовірному зловживанні урядовими ресурсами, які могли дозволити Зеленському шляхом візит на оборонний завод втрутитися у президентські вибори 2024 року.

Комер підозрює, що поїздка президента України була профінансована за гроші американських платників податків. Американський політик також стверджує, що візит Зеленського начебто сприяв агітації за кандидатку у президенти від демократів Камалу Гарріс.

Тож Комер повідомив, що шукає зараз документи від Білого дому, Міноборони та Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами.

"Якщо адміністрація Байдена – Гарріс намагалася використати іноземного лідера для отримання вигоди від президентської кампанії віцепрезидентки, це є зловживанням владою та зловживанням коштами платників податків", – йдеться в заяві американського політика.

До слова, своєю чергою кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп звинуватив Зеленського у "брудних випадах" щодо себе.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента – мене", – сказав Трамп, але не уточнив, про що саме йдеться.

Читайте також: