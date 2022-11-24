Що ще може вигадати Росія для примусу до переговорів: експерт заявив, що всі козирі з рукава витягнуто

Огризко нагадав про ядерні погрози Медведєва, які так і не були втіленні в життя.

Росія навряд зможе вигадати щось нове для примусу України до переговорів, їй залишається лише просити про зброю КНДР та Іран, проте світ не стежитиме спокійно за цим.

Про це в інтерв’ю проєкту "Розмови про важливе" розповів дипломат, ексголова МЗС України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Відверто кажучи, всі козирні тузи вже з рукава витягнуто. Пам’ятаєте Медведєва, який кричав, що як тільки якась українська ракета потрапить на територію нашого священного Криму, то почнеться Армагедон і Україну буде стерто з лиця Землі? Скільки було розмов, що нові "приєднані" території – це священна російська земля, і якщо укрофашисти будуть її завойовувати, то почнеться те ж саме. Ну й де ядерний апокаліпсис? Де атаки на центри управління і прийняття рішень і тому подібне?" – розповів Огризко.

Він назвав це банальними формами російської псевдозовнішньої політики, "яка базується на брехні і на тому, що вони лише так можуть тримати світ у напрузі".

"Але світ уже цього не боїться. Він зрозумів, що ніякої "другої армії світу" і в згадці немає. Тому мені здається, що (Росії – ред.) залишилося лише бігати по світу і просити стару зброю у Північної Кореї, і, можливо, домовлятися про те, щоб її надав Тегеран, бо вже власної немає", – оцінив дипломат.

Водночас світ не стежитиме спокійно за тим, як Іран постачає Росії балістичні ракети, дрони та починає збагачувати уран до 90%, прямуючи до створення ядерної бомби, зазначив експерт.

"Я думаю, що це швидко буде закінчено, при цьому силовими методами. Тому остання надія Росії в цьому плані розвіється, як вранішній туман", – прогнозує ексголова МЗС.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що мета російських ракетних ударів по Україні очевидна: викликати масштабну гуманітарну катастрофу, спровокувати чергову кризу біженців у Європі та примусити Україну до миру.

Зауважимо, що видання Bild назвало три козирі, які є у президента РФ Володимира Путіна для тиску на захід та Україну задля перемовин. Йдеться про загострення газової кризи, знищення української енергетики та збирання мільйона мобілізованих росіян.

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