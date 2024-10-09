Що сталося у 123-й бригаді ТрО: останнє смс командира і чому солдати відмовилися йти на штурм

Нещодавно суспільство сколихнула новина про те, що комбат 186-го окремого батальйону 123-ї окремої бригади ТРО підполковник Ігор Гриб 2 жовтня загинув. Однак неофіційно шириться інформація про те, що комбат застрелився – нібито після того, як частина його солдатів відмовилася йти на штурм Вугледарському напрямку.

Про це повідомив журналіст і блогер Володимир Бойко на своїй сторінці в соцмережі:

"У Первомайську Миколаївської області 4 жовтня 2024 року попрощалися з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом. 33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно".

За фактом смерті командира 186-го батальйону 123-ї бригади тероборони Ігоря Гриба розпочато службове розслідування. З офіційних джерел відомо лише те, що він загинув на Вугледарському напрямку. Обставини смерті комбата в командуванні наразі не коментують. На сторінці 123-ї бригади тероборони, до складу якої входив батальйон Ігоря Гриба, обмежилися сухим повідомленням.

Військові не вірять у самогубство

Однак побратими Ігоря Гриба не вірять у самогубство командира. Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН.

Інший військовий, який служив з Ігорем Грибом, погодився анонімно розповісти деталі подій, які передували загибелі комбата. Батальйон вивели з Херсонщини, бійці мали замінити на Вугледарському напрямку 72-гу механізовану бригаду. Частина солдатів, за словами військового, відмовилася йти на штурм, і комбат також розумів величезні ризики.

Хто такий Ігор Гриб

Пекельний Вугледар

Дійсно, ситуація у Вугледарі була катастрофічною. Сили противника переважали вдев’ятеро. Про це розповів новопризначений комбриг 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців полковник Олександр Охріменко в інтервʼю виданню "Главком". 28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду:

"Нам протистояли 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії Збройних сил Російської Федерації, 39-та окрема мотострілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи. Тобто були переважаючі сили противника і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення становило майже 1:9 на користь противника. Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що за співвідношення сил і засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9".

Хто такий Ігор Гриб

Для Ігоря Гриба війна почалася ще 2014 року. Він брав участь у боях в Іловайську, в обороні Мар’їнки та Красногорівки. 186-й батальйон очолив 2021-го. Два роки тому йому присвоїли звання підполковника. У свої 33 він мав серед підлеглих великий авторитет.

Люди ставали на коліна

На Миколаївщині у Кривому Озері на прощання з командиром вийшла чи не вся громада, а вздовж дороги люди ставали на коліна. Хто замінить загиблого на посаді комбата 186-го батальйону, в командуванні поки не називають. Вдома в Ігоря Гриба залишилися дружина і дитина.

Вихід з Вугледара

Нагадаю, що після довгих місяців оборони Вугледара українські війська залишили місто. Весь час його оборону героїчно утримувала 72-га окрема механізована бригада ЗСУ. Але російські війська таки підняли свій прапор над руїнами мерії знищеного міста. Кількість жителів Вугледара зменшилася з 14 тисяч до трохи більше сотні. Українські військові 2 жовтня підтвердили відступ із міста, зазначивши, що російські сили змогли посилити свої резерви на флангах, що призвело до "загрози оточення". Відхід було здійснено з метою "збереження особового складу та техніки". І, власне, однією з головних цілей правителя Росії Володимира Путіна є повне захоплення Донбасу. Цього року Росія поступово просувалася на сході, а втрата Вугледара відбулася на тлі повернення президента України Володимира Зеленського з переговорів із Джо Байденом, де не було досягнуто ключових для Києва домовленостей. Так про втрату міста написало CNN.

Тим часом аналітики зазначають символічне і пропагандистське значення окупації Вугледара. Зазнавши важких поразок у боях за місто 2022-2023 року, Росія змогла взяти його під контроль попри важкі втрати. Однак чи буде це стратегічною перевагою для росіян? Аналітики Інституту вивчення війни говорять протилежне.

Союзники досі думають

Ну а союзники досі чекають і думають, чи дозволити Україні бити далекобійними ракетами по військових складах Росії, щоб вберегти життя і цивільних українців, і військових… Проте в той самий час, не боячись жодної ескалації, збивають ракети над Ізраїлем.

Нагадаємо, за фактом смерті командира 186-го батальйону 123-ї бригади тероборони Ігоря Гриба розпочато службове розслідування.

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