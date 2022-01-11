Що сталося з українською "Мрією" у Польщі: ексклюзивне відео з борта найбільшого літака у світі

Що сталося з українською "Мрією" у Польщі: ексклюзивне відео з борта найбільшого літака у світі

Літак після ремонту вже вирушив до Китаю.

Під час перебування у Польщі у найбільшого літака у світі українського Ан-225 "Мрія" виявили технічну несправність.

Про те, що сталося зі знаменитим на увесь світ українським гігантом Ан-225 - 11 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Командир літака знаменитий пілот Дмитро Антонов в ексклюзивному інтерв'ю роз'яснив, що після посадки техніки завжди перевіряють шасі і вони справді помітили два пошкоджених болти. За його словами, ці болти не утримують саме шасі, а лише датчик положення шасі "політ-земля". Посадка в місті Жешуві пройшла в штатному режимі.

"Все було безпечно, ніякої загрози безпеки польотів не було", - зазначив він.

Ексклюзив із борту: чому українська "Мрія" пошкодила шасі під час посадки

Пізніше у польському Ряшеві приземлився ще один український літак - Ан-26. Літак доправив з Києва потрібні болти, яких не було у Польщі. Техніки Ан-225 за годину поставили усе на місце, заправили літак і українська "Мрія" уже вирушила з Польщі до Китаю. Головне, каже Дмитро Антонов, вони вилетіли вчасно, затримки рейсу не було.

Зауважимо, Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі. Він здатний перевозити на борту 250 тонн. Повітряне судно представлене лише в одному екземплярі. КБ "Антонов" створило його ще 1980-го року.

Раніше повідомляли, що "Антонов" завершив будівництво першого зразка Ан-178. Відповідно до замовлення Міноборони, компанія має побудувати три таких літаки.

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