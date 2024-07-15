Що станеться, якщо не оновити дані, та вручення повісток по-новому: юристка розповіла про зміни у мобілізації

Два дні лишається до закінчення терміну оновлення облікових даних військовозобов'язаних. Вже від середи, 17 липня, усі, хто цього не зробив - автоматично стають порушниками закону і потрапляють під адміністративну відповідальність. А отже - їм потенційно світить штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень.

Що зміниться вже із середи - у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Що станеться, якщо не оновити дані

Центр надання адмінпослуг Оболонського району столиці. Із будівлі виходять ті, хто оновив свої дані в останні відведені дні.

І "Резерв" і ЦНАП генерують абсолютно однаковий документ про внесення контактних даних. Завантажувати застосунок на телефон і штурмувати ЦНАПи українці почали з перших днів дії закону. Величезні черги вишиковувались до ТЦК.

ЦНАП

У застосунку "Резерв+" багато хто знайшов в себе статус "у розшуку". Згодом Міноборони виправило такий статус у понад семисот тисяч людей. Зрештою на сьогодні свої дані оновили майже 4 мільйони військовозобов'язаyих. Всі вони отримали код. Він однаковий і в паперовому вигляді, і на смартфоні. Його слід показувати прикордонникам або патрулю.

Якщо ж ви не актуалізували інформацію про себе або не можете це підтвердити, вам або випишуть штраф - від 17 до 25 тисяч, або доставлять до ТЦК. Там уже сценарії можуть бути різними - кажуть юристи.

"Якщо людина не оновила дані, їй оновлюють дані. Якщо в неї давно не було проходжено ВЛК, направляють на ВЛК. Якщо наприклад є актуальне ВЛК, людина має придатність, не має відстрочки, можуть також видати мобілізаційне розпорядження", - каже юристка Ольга Марко.

Повістки вручатимуть по-новому

Ще важливий момент: ТЦК почне надсилати повістки поштою рекомендованим листом за останньою відомою адресою громадянина або за місцем його реєстрації. Але від 17 липня повістка вважатиметься врученою, навіть якщо людина там не живе.

Черги на оновлення даних

"Це вже не буде аргументом того що вона не могла отримати повістку, оскільки в неї був обов'язок оновити дані і повідомити адресу", - йдеться у сюжеті ТСН.

Якщо людина не з'являється до ТЦК у встановлений термін, про це повідомляють поліцію і якщо правоохоронці вас ідентифікують, візиту до ТЦК, найпевніше, не уникнути.

Водночас, якщо ви з будь-яких причин не оновите свої дані ані в ТЦК, ані в ЦНАПі, ані в застосунку Резерв+ до півночі вівторка, у вас залишиться можливість це виправити. Після 16 липня всі три способи оновлення інформації продовжать працювати.

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