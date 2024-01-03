Що таке фальш-ціль: експерт пояснив, який вона має вигляд і чому окупанти її запускають

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів, що таке фальш-ціль. Він наголосив, що вона буває двох видів.

Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.ua.

Експерт зазначив, що є кілька фальш-цілей - це може бути робота російської РЕБ, або ракета-приманка для виснаження ППО.

"Це може бути як фізична, так і не фізичний об'єкт. Це може бути робота російської РЕБ, яка імітує для сприйняття нашої РЛС, засобів ППО. Вона імітує звуковий чи надзвуковий бар'єр. Часто вони імітують балістичну загрозу. З іншого боку - вони використовують фізичні цілі. В першу чергу - це ракети Х-55, в яких відсутня бойова частина. Тобто це - пустишка, яка повинна відволікати ППО, а за нею йдуть споряджені бойовою частиною ракети", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, від ночі до ранку вівторка, 2 січня, російські війська завдали потужного масованого удару по Києву. Окупанти атакували безпілотниками Shahed та різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

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