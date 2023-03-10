Що таке моральна травма і як собі допомогти: поради психолога

ТСН.ua продовжує серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про те, що таке моральна травма і як собі допомоги, - розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

У 2022 році Американський тлумачний словник Merriam-Webster обрав «газлайтинг» словом року. Газлайтинг – це форма психологічної маніпуляції, коли нападник змушує жертву сумніватися в точності сприйняття навколишньої дійсності та в адекватності своєї поведінки.

Чому це важливо для нас? Тому що російська пропаганда розповсюджує фейки та дезінформацію, яка спрямована на породження в нас комплексу провини, сорому, ненависті та агресії. Окрім цього повномасштабне вторгнення в Україну розглядається як моральний злочин та повний колапс політичної дипломатії.

"Емоції морального походження – провини, сорому, ненависті та агресії виникають у нас тоді, коли наші дії чи навпаки бездіяльність суперечать нашим моральним цінностям та принципам, а відтак, породжують моральний біль", - розповіла науковець.

Комплекс провини також може бути пов'язаний із тим, що довелося поїхати чи навпаки залишитися вдома під час повномасштабного вторгнення; бути живим, коли близькі люди загинули; працювати 24/7 й бути виснаженим та все одно мати відчуття, що робиш недостатньо, щоб наблизити перемогу і т. ін.

Усі ці переживання пов’язані з особливим видом ушкодження – моральною травмою, яка зазвичай розглядається як супутнє емоційне страждання, що тісно пов’язане з посттравматичним стресовим розладом у військових під час бойових дій.

Водночас під час війни й цивільне населення може відчувати ці ж самі моральні страждання, тому що війна привносить в наше життя багато ситуацій, в яких не так легко прийняти рішення і діяти відповідно до наших моральних переконань.

Є так звані етичні дилеми під час війни, які можуть зумовити моральну травму, зокрема:

ненавидіти усім серцем загарбників чи дотримуватися заповіді «любіть своїх ворогів»; жити в хаотичному розкладі під час війни чи робити надзусилля, аби дотримуватися порядку в усьому; відчувати відповідальність та дотримуватися дедлайнів чи визнати, що це неможливо зробити через відсутність електрики, переривання роботи через звуки сирен тощо.

На сьогодні ще немає науково базованої терапії та чітких доказових технік для роботи з моральною травмою. Але психолог Г. Коенінг пропонує низку духовних технік для зменшення комплексу провини, синдрому вцілілого передусім через переосмислення власних цінностей.

Ось рекомендації від Українського центру психотравми для зменшення морального болю, якщо ви відчуваєте, що зробили, щось неправильно; або почуваєтеся зрадженими іншими людьми чи владою, або маєте емоції провини, сорому, злості та відрази.

Якщо ви відчуваєте емоції провини чи сорому через те, що зробили щось неправильно, спробуйте здійснити щось, що відповідає Вашим моральним цінностям. Для кожної людини дуже важливо жити відповідно до свого морального кодексу.

Тепер визначте свої цінності, що є для Вас важливим (родина, робота, духовне й особистісне зростання, здоров’я, дозвілля, громада). Подумайте над тим, що ви можете конкретно зробити вже сьогодні відповідно до своїх цінностей. Цінності не можна досягнуті як цілі, але важливо наслідувати їх як основні життєві орієнтири.

Поговоріть із близькими людьми і поділиться своїми переживаннями. Напевно, вони також мають такі переживання, тому можуть поділитися власним досвідом, як вони справляються із цим.

Розвивайте співчуття до себе. У будь-якій ситуації намагайтеся бути собі другом, а не ворогом. Навчиться завжди підтримувати себе. Кожен із нас припускається помилок дрібних і великих, але важливо винести урок та спробувати уникати цього в майбутньому.

За будь-яких обставин не звинувачуйте себе. Самозвинувачення забирає життєву енергію й гальмує наш особистісний розвиток.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що таке синдром річниці та як з ним боротися.

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