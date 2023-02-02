Що таке "сезонне" зростання ціни: київський ріелтор пояснив нюанси

Експерт розповів, що, починаючи від кінця січня або від середини лютого – ціни на квартири поступово починають підніматися вгору.

Вартість квартир на вторинному ринку формується від попиту - чим вище попит на житло, тим, відповідно, і збільшується вартість житла. Тут важливу роль, незважаючи на війну, відіграє сезонність, коли у певний період часу є достатньо великий попит на різні сегменти ринку.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів рієлтор-практик, гендиректор рієлторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов.

"Традиційно, у січні, на ринку нерухомості – затишшя, особливо в першу декаду. Січень дуже "повільний" для ринку нерухомості. І тут немає значення, що в країні - пандемія, війна, чи загалом все добре. В січні багато свят, люди відпочивають. Лише в кінці місяця ринок починає активну роботу", - каже він.

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Експерт зазначає, що поступово люди згадують, що їм потрібно щось купляти або продавати – вони виставляють свої об’єкти на ринок. І починаючи від кінця січня або від середини лютого – ціни на квартири поступово починають підніматися вгору.

"Від середини лютого – традиційно спостерігається коливання в ціні на квадратний метр, воно тримається у межах 5-10%. Така тенденція продовжиться до початку весни. А вже весною вектор попиту перемикається на заміську нерухомість. Відповідно, ціни на житло в місті зменшуються, а на приватні будинки починається попит, і відповідно, ріст цін. Все це триває до початку літа. Влітку ринок знову завмирає – як на вторинному житлової нерухомості, так і на ринку приватних будинків. Люди хочуть відпочивати, а не вирішувати питання з нерухомістю", – пояснює нам сезонність ринку Сергій Курганов.

Рієлтор додає, що влітку попит на квартири знижується, а з ним, відповідно і ціни.

"З початком вересня традиційно збільшується попит на комерційну нерухомість та квартири, вони виходять на перший план. Коливання в цінах при цьому незначні, але вони є. Зростання цін фіксується традиційно до кінця жовтня, а від листопада знову спостерігається невеличкий спад по вартості", - пояснив Сергій Курганов.

Нагадаємо, що у Києві нині впали ціни на оренду квартир. Це не пов'язано з попитом, головний фактор - неспокійна ситуація в Україні та періодичні ракетні обстріли столиці.

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