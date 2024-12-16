"Що тепер, що ти інвалід? А що, ти людина?": під Києвом ветерана війни без ніг не пускали на паркомісце

Стали відомі подробиці скандальної ситуації, коли на АЗС у селі Стоянка Київської області водій Мерседеса зайняв паркомісце, призначене для автівки особи з інвалідністю. Під час конфлікту водій Мерседеса спочатку продемонстрував ветерану війни, який втратив обидві ноги, непристойний жест, а потім, звертаючись, сказав: "Що тепер, що ти інвалід… А що, ти людина?"

Ветеран війни Артем Хребет на своїй сторінці в соцмережі так описав ситуацію: "Спочатку водій спілкуватися відмовився. Почав знімати ситуацію на відео – почалося показування нецензурних символів у мою сторону. Перебував я в шортах, де відкрито видно, що я особа з інвалідністю внаслідок війни, не маю двох ніг. Водію начхати на це".

За даними ветерана, до водія було доведено, що викликано наряд Національної поліції, після чого почалася нецензурна лайка:

"Почалося бикування, штовхання. Ситуація закінчилася наступним чином: водій закрив авто, пересів в інший автомобіль (який у цей момент під'їхав) і скрився з місця порушення!".

ТСН.ua розшукав ветерана та поспілкувався з ним.

"Це сталося 12 грудня в Стоянці Київської області. В соцмережах відбувся розголос цієї ситуації. В суботу до мене приїхали працівники поліції, яким я дав пояснення щодо цієї ситуації. Цю особу вже знайшли, виписали йому штраф. Я б хотів, щоб ця особа вибачилася переді мною та перед іншими, хто має інвалідність. По-іншому до нього не дійде. Якщо просто заплатить штраф, то просто забуде про цю ситуацію", – розповів нам Артем Хребет, який є інвалідом 1 групи внаслідок війни.

Ветеран звертає увагу на те, що особу водія мають додатково перевірити відповідні правоохоронні органи.

Своєю чергою ветеран ССО Павло Якімчук, який теж висвітлив цю ситуацію в соцмережі, каже, що знайшов доволі недвозначну інформацію про водія Мерседеса.

"Мені надіслали інформацію про те, що він є особою, яка фінансувала "ДНР", – каже Павло Якімчук. За його даними, водій Мерседеса начебто є кримінальним авторитетом.

До цього Павло Якімчук додає: "Наше суспільство чомусь думає, що війна там десь далеко. Насправді війна тут, у Києві, на звичайній парковці. Більшість людей кажуть, мовляв, ой, вибачте, не помітив. Шукають 500 "відмазок", вибачаються і перепарковуюються. Але є індивіди, які починають відверто ображати, кажуть, що ми тебе туди не посилали. З такими людьми у мене розмова буде завжди короткою – я перестаю добирати слів. Звертаючись до людей, хочу сказати: там, де ви паркуєтеся, поважайте себе та оточуючих. Ти не знаєш, хто може стояти поруч. Можливо, це людина, яка пройшла 40 боїв, людина, на якій немає живого місця, просто під джинсами цього не видно. Взаємоповага – це те, чого не вистачає нашому суспільству. Не доводьте цих пацанів, вони пережили таке, що вам і не снилося".

В поліції Київщини ТСН.ua відповіли, що з'ясовують обставини цього випадку.

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