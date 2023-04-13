Що точно мусить містити великодній кошик української господині і в скільки це стане

Хранителька українських традицій каже, те що ці звичаї вдалося зберегти, не інакше як диво, адже за СРСР їх усіма силами намагалися знищити.

До цінників наразі придивляються особливо уважно, бо до Великодня лічені дні і господині вже починають готуватися, йдеться в ТСН.

Головна страва Великодня - паска. У своїх кошиках господині несуть до церкви цілі витвори мистецтва, хизуючись перед іншими великодньою красою.

Хранителька українських традицій каже, те що ці звичаї вдалося зберегти, не інакше як диво, адже за СРСР їх усіма силами намагалися знищити. “Я згадую той період 60-70 років, коли нам не дозволяли святити паски і обов’язково на неділі робили суботник. А в школі нас перевіряли рученята, чи була фарба, чи фарбували яйця, чи ні”, - переконує завідувачка відділення українського села національного музею народної архітектури та побуту Тамара Василенко.

Та господині тоді, подекуди потай, розписували яйця та освячували паски, роблять це і по сьогодні. “Для того, щоб освятити беруть паску, м’ясо, ковбаси начинені і крашанки. Можна і пляшечку червоного вина взяти освятити. Пиріжки клали, якщо пекла господиня. Оце такий великодній кошик. А багато ж не набереш”, - додає пані Тамара.

Скільки грошей треба викласти за великодній кошик – рахує нині кожен. Ціни за рік повномасштабної війни не на жарт підскочили, утім, до святкового столу все найкраще. На київському ринку продавці з усієї України. Пані Марія у свої 76 привезла плетені кошики аж із Закарпаття, де їх плетуть власноруч цілою родиною. Ціни від 200 гривень за маленьку і 500 - вже побільше.

За сусіднім прилавком Ганна, привезла домашнє м’ясо та ковбаски з Вінниччини, каже все зроблене власноруч та з любов’ю. “На стіл – це домашня ковбаска, це як традиція, шо повинна бути домашня ковбаска. Кожен собі хоче купити собі кусочок до святкового столу”, - переконує вона.

Продавці запевняють, що ціни нині ніхто під свято не піднімає, та людей на базарі все ж мало, та й беруть кажуть, лише найнеобхідніше. “Ми не піднімаємо ціни, тому шо зараз всім тяжко, того що такий стан в Україні…”, - кажуть продавці.

Тож у скільки обійдеться великодній кошик:

Яйця - 60 грн

Паска - 160 грн

Буженина 0,5кг - 270грн

Домашня ковбаса 0,5кг - 250 грн

Сир 0,5кг - 140 грн

Огірки 0,5кг - 70 грн

Помідори 0,5кг - 40 грн

Кагор - 140 грн

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