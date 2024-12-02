"Що того запхнуть у бус, що того": молодий захисник Маріуполя про мобілізацію 18-річних

23-річний Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол", який підписав контракт з "Азовом" щойно став повнолітнім, розповів, як ставиться до ідеї мобілізації 18-річних.

18-річні бійці – більш фізично підготовлені і "заряджені", аніж чоловіки старшого віку. Проте для ефективності кожного військового важлива мотивація.

Про це у розмові з Натою Островською ексклюзивно для ТСН розповів Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол", який у 18 років підписав контракт з "Азовом", а у 20 років перші бої зустрів у Маріуполі.

Журналістка запитала бійця, як він ставиться до ідеї мобілізації 18-річних. Хлопець відверто відповів, що наразі немає однозначної відповіді на це питання.

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"Там є бар'єр. Зараз я навіть по собі бачу: з кожним роком дорослішання все менш стаю "ризикованим хлопцем". Чим старша людина, тим менш вона ризикована, більш обдумана. Є такий вираз "слабоумие и отвага". Це про 18-річних на війні. Я був таким самим", – розповідає "Буйвол".

На його думку, 18-річні хлопці – більш ризикові, "заряджені", більш фізично підготовлені. Проте наголошує – важливою для ефективності кожного військового є мотивація, незалежно від віку.

"Якщо переді мною буде стояти 100-тисячна армія 18-20-річних юнаків, які вмотивовані воювати за нашу країну, то я тільки за. А якщо 18-річних будуть затягувати в буси, то нічого з цього не вийде. Суть в тому, що вмотивовані молоді хлопці – вони вже у війську. Яка різниця між 18-річним і 25-річним, якщо в обох немає мотивації. Що того запхнуть у бус, що того", – розмірковує Анатолій Леоненко.

Водночас, він уточнив, що 18-річного легше "переламами", переконати і перевчити.

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«...Можна підтертися»! Я БУВ у ШОЦІ! 23-річний БУЙВОЛ з АЗОВУ | ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю українською

Раніше в низці західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років.

У Зеленського відповіли, що заклики до зниження мобілізаційного віку в Україні, які лунають з боку західних партнерів, не мають сенсу, поки в українській армії бракує зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

2 грудня видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Байдена розчарована позицією України щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.