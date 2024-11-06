Що Трамп говорив про Путіна, Зеленського і як планує закінчити війну в Україні: основні заяви

Дональд Трамп, який перемагає у президентських виборах у США, неодноразово робив заяви про Україну та закінчення війни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що Трамп казав про вторгнення РФ

"Катастрофа в Україні, мільйони загиблих через слабкість цієї адміністрації. Путін ніколи не увійшов би в Україну, якби я був президентом. Це ніколи б не сталося", - говорив Трамп.

Як Трамп ставиться до Путіна

"У нас дуже хороші стосунки і у мене дуже хороші стосунки як ви знаєте з президентом Путіним і я думаю, що ми виграємо і вирішимо це дуже швидко. Ну я сподіваюся, що в нас кращі стосунки, абсолютно, але для танго потрібні двоє", - говорив він.

Трамп про стосунки із Зеленським

"Я вважаю, що Зеленський – найкращий продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він хоче, щоб вони виграли ці вибори так сильно. Але я б зробив інакше. Я досягну миру ще до того, як мене оберуть президентом. Якщо я виграю ці вибори. Перше, що я збираюся зробити, це зателефонувати Зеленському і президенту Путіну, і я скажу, що ви повинні укласти угоду", - говорив політик.

Зазначимо на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОЛЕНОСНЕ рішення ТРАМПА! Вибори у США - ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ! НОВИНИ ТСН на 7:00, 6 листопада

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