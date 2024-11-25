Що робити, якщо потрапив у російський полон: розповів військовий, який пробув у неволі два роки

Більшість тих, хто потрапляє в полон — це люди, які не могли вплинути на перебіг подій, який їх туди привів. Тому важливо бути готовим до полону і говорити з військовими про те, що робити за цих обставин під час підготовки до служби.

Про це в інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко розповів правозахисник, в минулому відомий журналіст Максим Буткевич, який повернувся з понад дворічного полону.

“Про це не хочеться думати поки ти у війську, але теж це треба розбирати. Треба показувати, як люди можуть потрапляти в полон, зовсім не бажаючи цього м'яко кажучи. Це може бути і поранення, важке поранення, це може бути безвихідна ситуація. Якщо вже говорити про навчання, можна і розібрати навіть, що таке безвихідна ситуація”, — каже військовий.

За його словами, перше, про що треба пам’ятати, потрапивши до полону, — треба себе берегти.

Також не варто боятися давати відповіді на питання, які ставить ворог. Звісно, якщо це не якась надзвичайно чутлива інформація, що шкідлива для інших.

“Третє — будь-які свідчення письмові або усні, дані на відео в полоні не сприймаються на волі як те, що говориться або написано саме цією людиною. Всі чудово розуміють, за яких обставин людина записує те, що вона записує. Що це тиск, що це катування або погрози катуванням. І що жодному слову вірити не можна, тому що неможливо перевірити, наскільки людина говорить це добровільно. Треба щоби знали, тому що чимало людей були змушені записувати… насправді з усіма записували відео”, — розповів Максим Буткевич.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУТКЕВИЧ: УКРАЇНЦІВ НЕ ГОТУЮТЬ ДО ПОЛОНУ. ЩО ТРЕБА РОБИТИ? Велике інтерв'ю

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