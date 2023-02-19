Що Україна просувала в Мюнхені: зброю, швидкість допомоги, членство в ЄС і НАТО та проєкт майбутньої Росії

Чи почули нас західні лідери на Мюнхенській безпековій конференції? Відповідь досить неоднозначна, враховуючи знаковий візит Джо Байдена до Польщі 20-21 лютого та звернення Путіна до Федеральних зборів 21 лютого напередодні річниці повномасштабної війни.

Щорічна 59-та Мюнхенська конференція з безпеки добігла кінця. Проте заяви, виголошені там світовими лідерами, є певним індикатором настроїв, які зараз панують на Заході в цілому, та в Європі зокрема, де вперше з часів Другої світової вже рік триває повномасштабна кривава війна.

Російські звірства й відвертий геноцид шокували світ. А от українців вже рік шокує дозованість підтримки України з боку Заходу, особливо коли мова про потужну зброю. Про "контроль за ризиками ескалації" вже прямо говорять в США та Європі, розуміючи під цим можливість застосування Путіним ядерної зброї. Саме тому можна припустити, що дозованість збройної допомоги Україні буде зберігатися.

Захід не має жодного уявлення, що робити з Росією після програшу у війні. Ба більше, дехто взагалі вважає, що колапс Росії зробить лише гірше, тому Україна звичайно має виграти війну, але якось так, щоб це не призвело до потрясінь у самій РФ. Звучали в Мюнхені й запитання на кшталт: "а що, якщо Путін залишиться при владі в Росії?" та "чи сподівається Україна повернути всі свої території, включно з Кримом?".

У цій статті ТСН.ua зібрав для вас все, з чим Україна приїхала на 59-ту Мюнхенську безпекову конференцію, та що у підсумку везе додому.

Мюнхен, Німеччина

Танки, ракети, винищувачі

ТСН.ua вже писав, що відкривав щорічну Мюнхенську безпекову конференцію Володимир Зеленський по відеозв’язку з Києва. Українську делегацію безпосередньо в Мюнхені очолював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він взяв участь у двох панельних дискусіях та мав багато двосторонніх зустрічей, зокрема і з головним китайським дипломатом Ван Ї, виступ якого викликав неабияке обурення як в Україні, так і в США. Але про це нижче.

Україна привезла до Мюнхена три прості й зрозумілі тези:

швидкість постачання зброї;

санкції та фінансова підтримка;

та дві гарантії безпеки: членство в ЄС і НАТО, та майбутнє Росії, яка більше нікому не представлятиме воєнної загрози.

У відповідь Захід радше заявив про свої страхи:

що буде, якщо Україна отримає винищувачі й дійсно далекобійні ракети;

що буде, якщо українська армія зайде до Криму;

що буде, якщо ми побачимо колапс Росії внаслідок військової поразки.

Відбуваючи на Мюнхенську безпекову конференцію, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що передача Україні саме британських винищувачів – це справа років. Президент Польщі Анджей Дуда теж скептичний щодо цього. Причина – брак сучасних літаків у самих країн-членів НАТО. Хоча й тут це не зовсім правда. Бо принаймні про Нідерланди відомо, що вони збираються списувати 24 винищувачі F-16. І, якби США дозволили їхні реекспорт після відповідної підготовки наших пілотів, першу партію сучасної бойової авіації Україна змогла б отримати вже до кінця цього року.

"Коли почалася війна, ми розуміли, що нам потрібно отримати сім типів зброї, щоб не лише оборонятися, а й ефективно наступати. За майже 12 місяців, шість із цих типів зброї відкриті. Ми виконали задачу. Залишилися лише літаки. Це "велика сімка". Як і з танками, візьму на себе відповідальність, і скажу: немає жодного сумніву, що питання літаків буде вирішене. На це піде трохи більше часу. Але ця робота вже почалася", - сказав Дмитро Кулеба у Мюнхені на брифінгу для українських журналістів.

За інформацією видання Politico, у Мюнхені головком Об’єднаних ЗС НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі під час закритого брифінгу з американськими сенаторами та членами Палати представників США сказав, що надання винищувачів F-16 допоможе Україні посилити власні наступальні дії. Паралельно із цим також у Мюнхені на полях конференції українська делегація закликала членів Конгресу США натиснути на Адміністрацію Байдена, щоб Київ таки отримав F-16, про що написали ключові західні медіа. До слова, двопартійна американська делегація в Мюнхені з майже 50 законодавців (а це найбільша американська делегація на Мюнхенській конференції в історії) офіційно підтримала надання Україні сучасної авіації.

Дуже добре, що українська влада заздалегідь почала просувати це питання, бо процес не буде легким і швидким. А наразі гострішою для нас є проблема боєприпасів та артилерії. Справа в тому, й про це відверто говорили очільники європейських держав у Мюнхені, що ніхто не розраховував, що після Другої світової війна повернеться. На те, щоб розгорнути масове виробництво боєприпасів і техніки потрібен час і гроші. Німеччина наприклад, за словами міністерки закордонних справ Анналени Бербок, вже до літа налагодить власне виробництво до переданих Україні Gepard.

Та й із обіцяними Україні танками є заминка. За повідомленнями західних ЗМІ, з обіцяних Україні 320 танків лише близько 50 встигнуть доїхати до України до початку очікуваного російського весняного наступу. Саме тому з мюнхенського майданчика і канцлер Олаф Шольц, і міністр оборони Борис Пісторіус, і Анналена Бербок публічно зверталися до країн, які мають на озброєнні західні танки, передати їх Україні якнайшвидше.

Перемога України та майбутнє Росії

Всі західні лідери з головної мюнхенської трибуни говорили про те, що Україна має виграти цю війну. Бо це не просто війна Росії проти України, а війна авторитарних та диктаторських режимів проти демократій. Проте, чомусь, на жаль, Захід не ототожнює перемогу України зі швидкими поставками всієї необхідної нам зброї, враховуючи далекобійні системи та винищувачі.

Ба більше, виступаючи в Мюнхені Олаф Шольц заявив, що ми маємо покладатися на контрольоване управління ризиками ескалації. Що це значить? Захід продовжує тестувати можливу межу між поставками Україні більш потужної зброї та ризиком застосування Путіним тактичної ядерної зброї. А за цим, на думку Заходу, неминуча Третя світова війна. Саме тому, на думку українських експертів, західна військова допомога продовжуватиме надходити дозовано. Принаймні поки що.

Натомість із однієї панельної дискусії в іншу на Мюнхенській конференції поставали питання часових термінів закінчення війни, наче це залежить від України, про здатність України повернути всі свої території, включно з Кримом, наче ми від нього відмовляємося, й готовність вести перемовини з Путіним, якщо він залишиться при владі в Росії після закінчення війни.

"Ми не знаємо, коли закінчиться війна", - чесно відповіла Анналена Бербок на панельній дискусії з Ентоні Блінкеном та Дмитром Кулебою.

"Ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно". Ця фраза також звучала з вуст абсолютно всіх ключових західних лідерів. Проте ніхто чомусь не каже, як зробити так, щоб ця підтримка забезпечила швидку перемогу України. Ба більше, навіть членство України в ЄС, надто в НАТО, для Заходу більше не табу. І генсек Альянсу Єнс Столтенберг, й інші публічно говорили в Мюнхені, що членство України в Альянсі можливе після перемоги й закінчення війни.

"Але це далека перспектива", - кажуть майже всі західні лідери. Найголовніше наразі – виграти війну. Але коли постало питання про власне обриси перемоги України й поразки Росії, тут у Мюнхені думки розділилися. ТСН.ua вже повідомляв, що навіть обраний президент Чехії Петр Павел, передвиборча риторика якого була дуже проукраїнського, неочікувано для всіх заявив, що Україна має перемогти якось так, щоб не було колапсу Росії.

Дмитро Кулеба на кожній панельній дискусії й у спілкуванні з журналістами повторював, що на Мюнхенській безпековій конференції українська делегація просувала дуже прості меседжі.

По-перше, перемога для нас - це повне відновлення української територіальної цілісності.

По-друге, - перемога для нас включає відшкодування заподіяної шкоди, відповідальність осіб, які вчинили злочини, і, що більш важливо – членство Україні в ЄС і НАТО, та зміну самої Росії.

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"Довготривалий мир в євроатлантичному просторі стане можливим, коли Росія не представлятиме загрозу для євроатлантичного простору. Щоб цього досягти, нам треба, щоб Росія змінилася. До цього результату довга дорога. Але якщо ми поставимо це собі за кінцеву мету, якщо ми базуватимемо нашу політику та рішення на передумові, що наша мета - тривала безпека в євроатлантичному регіоні, коли Україна є повноправною частиною цього євроатлантичного регіону, тоді це закінчиться, коли Росія не буде спроможною становити загрозу. І все те, що між зараз і потім, не хочу звучати дуже жорстко, - це буде війна так чи інакше", - заявив український міністр закордонних справ.

Ставки дуже високі. Всі очікують на виступ президента Байдена у Польщі, попередньо 21 лютого. Всі очікують чогось жахливого від звернення Путіна до Федеральних зборів також 21 лютого. Свою промову "про мир" має виголосити й лідер Китаю Сі Цзіньпін. Проте, з виступу головного китайського дипломата в Мюнхені, ми вже здогадуємося, що це буде за промова. ТСН.ua повідомляв, що, виступаючи на Мюнхенській конференції, Ван Ї назвав війну Росії проти України "українською кризою", яка "вигідна якимось силам".

Тому до всього цього може додатися ще більша підтримка Росії з боку Китаю. США, з посиланням на дані власної розвідки, застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги. Зокрема, про це держсекретар США Ентоні Блінкен попередив союзників та Україну на Мюнхенській безпековій конференції, де мав зустріч як із головним китайським дипломатом Ван Ї, так і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.