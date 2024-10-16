Що в таємних пунктах Плану перемоги?: подробиці про секретні додатки

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно представив план перемоги України. Запрошення до НАТО уже зараз, повернення війни на ворожу територію, нарощування військового потенціалу, санкційний тиск – далеко не весь список того, що, на думку Зеленського, має поставити крапку у війні Росії проти України.

Про всі деталі мирного плану, що зазначено в таємних додатках до документа та реакцію РФ розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

План перемоги Зеленського

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

За словами Зеленського, якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного – 2025-го – року.

Президент заявив, що агресорка Росія не шукає чесного миру, а її правитель Володимир Путін хоче тільки війни. Тож, переконаний Зеленський, якщо Україна спільно з партнерами не посилиться зараз, то диктор РФ "суттєво посилиться наступного року, щоб назавжди відкинути дипломатію".

За його словами, Україна два роки тому запропонувала формулу миру та провела успішні саміти. Втім, Кремль поки ухиляється від чесної дипломатії і кидає ультиматуми.

Ба більше, президент заявив, що наразі Україна воює з Росією, Іраном і Північною Кореєю.

План Зеленського складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків: перший пункт – ⁠геополітичний, другий-третій – військові, четвертий – економічний, п'ятий – безпековий. Зазначається, що перші чотири пункти треба реалізувати під час війни, а п'ятий – післявоєнний.

За словами Зеленського, оборонний пункт плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.

Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

В цьому пункті теж є таємний додаток, який отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Четвертий пункт – стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один з найдосвідченіших і найбільших військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

Додамо, що після представлення Плану перемоги президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук:

"Презентація плану перемоги в українському парламенті – це одна з частин. Тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом усіх фракцій та груп, і близько двох годин ми детально обговорили, що ми розуміємо під поняттям єдності, і там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість поставити запитання президенту України".

Стефанчук повідомив, що Рада готуватиме пакет документів, необхідних для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії. Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти "Великої сімки":

"Тобто це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент. І разом, одноголосно, всі лідери фракцій і груп підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України".

Ба більше, Стефанчук навіть показав План перемоги. Як виявилося, документ не містить сотні сторінок і має доволі компактний вигляд.

Що в таємних додатках?

Щодо таємних додатків плану, то як раніше повідомляв радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичний складник – яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні. Про це йшлося на сторінках видання NV:

"Президент хоче, щоб суспільство розуміло. У плані перемоги є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової: яка кількість зброї, в якому вигляді має бути надана Україні. Водночас у Плані перемоги є інше, там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі".

Своєю чергою джерело NV пояснило, що таємні додатки не публікуються: їх передають до рук деяких лідерів країн-партнерів України. А після цього представники України можуть надавати певні пояснення своїм колегам.

Зокрема, йдеться про комунікацію керівника ОП Андрія Єрмака та радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського зі своїми колегами в США та Британії, а також про начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, віцепремʼєрку з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину та міністра оборони Рустема Умєрова.

Реакція Росії

Ну і, звісно, в "РФії" відреагували на план перемоги, який Зеленський представив в українському парламенті. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ще не бачив презентації Плану перемоги України президента Володимира Зеленського, але вже назвав його "планом американців" воювати з Росією "до останнього українця", пише ВВС:

"Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план“, по всей видимости, это так".

Ба більше, Пєсков заявив: "Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту".

Про мирний план Зеленського висловився і аналітик Bild Юліан Рьопке. За його словами, у плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до переламу на полі бою. Про це він написав на своїй сторінці в мережі "X":

"Вступу до НАТО не буде, дозволу на удари вглиб РФ західною зброєю не буде, спільної ППО проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів".

Раніше ТСН.ua вже повідомляв, що президент України Володимир Зеленський виступив у ВР 16 жовтня і представив План перемоги. В ньому міститься 5 пунктів і 3 таємні додатки.

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